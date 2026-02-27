ΔΙΕΘΝΗ

No.1

Διεθνή

Εκτροχιασμός Τραμ στο Μιλάνο: Οι πρώτες εκτιμήσεις - Στους 2 οι νεκροί

Για το συμβάν σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια

The LiFO team
The LiFO team
ΜΙΛΑΝΟ ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΜΟΣ ΤΡΑΜ ΝΕΚΡΟΙ Facebook Twitter
Εκτροχιασμός Τραμ στο Μιλάνο / EPA
0

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τον εκτροχιασμό του τραμ στη Viale Vittorio Veneto στο Μιλάνο, δυστύχημα που προκάλεσε δύο θανάτους και 39 τραυματισμούς.

Το βασικό σενάριο που εξετάζουν οι εισαγγελικές αρχές είναι αυτό μιας πιθανής αδιαθεσίας του οδηγού.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το τραμ πέρασε με μεγάλη ταχύτητα την τελευταία στάση πριν από τη διασταύρωση. Παράλληλα, ο μηχανισμός αλλαγής τροχιάς («scambio») βρέθηκε σε κλειστή θέση, δηλαδή ρυθμισμένος για στροφή προς τη Via Lazzaretto.

Εκτροχιασμός τραμ στο Μιλάνο: Η εκδοχή της ξαφνικής αδιαθεσίας

Το σύστημα αλλαγής τροχιάς ενεργοποιείται από τον οδηγό μέσω κουμπιού, αρκετές εκατοντάδες μέτρα πριν από το σημείο. Θεωρητικά, ο οδηγός θα έπρεπε να είχε επαναφέρει τις ράγες ώστε το τραμ να συνεχίσει ευθεία στη Viale Vittorio Veneto.

Στην περιοχή εκείνη οι γραμμές βρίσκονται σε προστατευμένο τμήμα, με πεζοδρόμιο από τη μία πλευρά και παρτέρια των Bastioni di Porta Venezia από την άλλη.

Το γεγονός ότι το όχημα δεν σταμάτησε στην τελευταία στάση -και ενδεχομένως ούτε σε κόκκινο φανάρι στη διασταύρωση- ενισχύει την εκδοχή αιφνίδιας αδιαθεσίας. Από τα πρώτα βίντεο που έχουν συλλεχθεί, δεν προκύπτει επιβράδυνση πριν από τη σύγκρουση.

Ο οδηγός, υπάλληλος της Atm περίπου 60 ετών με πολυετή εμπειρία, είχε αναλάβει βάρδια περίπου μία ώρα πριν από το δυστύχημα. Νοσηλεύεται με ελαφρά τραύματα και, όπως προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις, υποβλήθηκε σε ελέγχους για αλκοόλ και ουσίες.

Η εισαγγελέας Elisa Calanducci, η οποία βρέθηκε στο σημείο μαζί με τον εισαγγελέα του Μιλάνου, Marcello Viola, αναμένεται να ανοίξει δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια και σωματικές βλάβες.

Οι έρευνες επικεντρώνονται τόσο στην κατάσταση του οδηγού όσο και στη λειτουργία του συστήματος αλλαγής τροχιάς, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες της τραγωδίας.

Με πληροφορίες από Corriere della Sera

Διεθνή

Tags

0

No.1

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΠΑΚΙΣΤΑΝ ΤΑΛΙΜΠΑΝ ΠΟΛΕΜΟΣ

Διεθνή / Το Πακιστάν κηρύσσει «ανοιχτό πόλεμο» μετά τους βομβαρδισμούς μεγάλων πόλεων στο Αφγανιστάν

«Η υπομονή μας έχει εξαντληθεί», ξεκαθάρισε ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν μετά τις επιθέσεις - Ο πρωθυπουργός της χώρας διαμηνύει ότι δε θα υπάρξει καμία υποχώρηση στην υπεράσπιση της πατρίδας
THE LIFO TEAM
Ο Έπσταϊν επιχείρησε να αγοράσει παλάτι στο Μαρόκο μία ημέρα πριν συλληφθεί το 2019

Διεθνή / Ο Έπσταϊν επιχείρησε να αγοράσει παλάτι στο Μαρόκο μία ημέρα πριν συλληφθεί το 2019

Mέσα ενημέρωσης στο Μαρόκο είχαν αφήσει να εννοηθεί ότι ο Έπσταϊν ενδέχεται να έβλεπε τη χώρα ως ασφαλές καταφύγιο, δεδομένου ότι δεν υφίσταται συμφωνία έκδοσης με τις ΗΠΑ
THE LIFO TEAM
ΙΣΡΑΗΛ ΗΠΑ ΠΡΕΣΒΗΣ ΙΡΑΝ

Διεθνή / Ισραήλ: «Όσοι θέλουν να φύγουν να το κάνουν ΣΗΜΕΡΑ» λέει ο Αμερικανός πρέσβης στο προσωπικό

Εντείνεται η ανησυχία για πιθανό πλήγμα κατά του Ιράν - Ο πρέσβης υπογράμμισε ότι όσοι θέλουν να αποχωρήσουν θα πρέπει να οργανώσουν γρήγορα τα σχέδιά τους, καθώς δεν είναι βέβαιο ότι θα υπάρχουν πτήσεις τις επόμενες ημέρες
THE LIFO TEAM
«Αφήστε με να μπω»: Καλλιτέχνης διαμαρτύρεται έξω από μεγάλα πολιτιστικά ιδρύματα που δεν είναι προσβάσιμα

Πολιτισμός / «Αφήστε με να μπω»: Καλλιτέχνης διαμαρτύρεται έξω από μεγάλα πολιτιστικά ιδρύματα που δεν είναι προσβάσιμα

Στο Perth Festival, ο 26χρονος καλλιτέχνης Hugo Flavelle μετατρέπει τη διαμαρτυρία για την προσβασιμότητα σε κινητή performance–rave έξω από μουσεία και θέατρα που ο ίδιος δυσκολεύεται να χρησιμοποιήσει.
THE LIFO TEAM
 
 