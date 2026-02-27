Εκτροχιασμός Τραμ στο Μιλάνο: Οι πρώτες εκτιμήσεις - Στους 2 οι νεκροί

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τον εκτροχιασμό του τραμ στη Viale Vittorio Veneto στο Μιλάνο, δυστύχημα που προκάλεσε δύο θανάτους και 39 τραυματισμούς.

Το βασικό σενάριο που εξετάζουν οι εισαγγελικές αρχές είναι αυτό μιας πιθανής αδιαθεσίας του οδηγού.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το τραμ πέρασε με μεγάλη ταχύτητα την τελευταία στάση πριν από τη διασταύρωση. Παράλληλα, ο μηχανισμός αλλαγής τροχιάς («scambio») βρέθηκε σε κλειστή θέση, δηλαδή ρυθμισμένος για στροφή προς τη Via Lazzaretto.

Εκτροχιασμός τραμ στο Μιλάνο: Η εκδοχή της ξαφνικής αδιαθεσίας

Το σύστημα αλλαγής τροχιάς ενεργοποιείται από τον οδηγό μέσω κουμπιού, αρκετές εκατοντάδες μέτρα πριν από το σημείο. Θεωρητικά, ο οδηγός θα έπρεπε να είχε επαναφέρει τις ράγες ώστε το τραμ να συνεχίσει ευθεία στη Viale Vittorio Veneto.

Στην περιοχή εκείνη οι γραμμές βρίσκονται σε προστατευμένο τμήμα, με πεζοδρόμιο από τη μία πλευρά και παρτέρια των Bastioni di Porta Venezia από την άλλη.

Το γεγονός ότι το όχημα δεν σταμάτησε στην τελευταία στάση -και ενδεχομένως ούτε σε κόκκινο φανάρι στη διασταύρωση- ενισχύει την εκδοχή αιφνίδιας αδιαθεσίας. Από τα πρώτα βίντεο που έχουν συλλεχθεί, δεν προκύπτει επιβράδυνση πριν από τη σύγκρουση.

Ο οδηγός, υπάλληλος της Atm περίπου 60 ετών με πολυετή εμπειρία, είχε αναλάβει βάρδια περίπου μία ώρα πριν από το δυστύχημα. Νοσηλεύεται με ελαφρά τραύματα και, όπως προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις, υποβλήθηκε σε ελέγχους για αλκοόλ και ουσίες.

Η εισαγγελέας Elisa Calanducci, η οποία βρέθηκε στο σημείο μαζί με τον εισαγγελέα του Μιλάνου, Marcello Viola, αναμένεται να ανοίξει δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια και σωματικές βλάβες.

Οι έρευνες επικεντρώνονται τόσο στην κατάσταση του οδηγού όσο και στη λειτουργία του συστήματος αλλαγής τροχιάς, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες της τραγωδίας.

Με πληροφορίες από Corriere della Sera