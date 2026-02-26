ΔΙΕΘΝΗ

No.1

Διεθνή

Ανώνυμος δωρητής έστειλε 21 κιλά χρυσού στην Οσάκα για να φτιάξει το δίκτυο ύδρευσης

Το Γραφείο Υδάτων της Οσάκα παρέλαβε συνολικά 21 κιλά χρυσού, αξίας 3 εκατ. ευρώ

The LiFO team
The LiFO team
ΙΑΠΩΝΙΑ ΟΣΑΚΑ ΧΡΥΣΟΣ Facebook Twitter
Φωτ: Osaka City Waterworks Bureau
0

Μια ασυνήθιστη δωρεά έφτασε στον δήμο της Οσάκα στην Ιαπωνία, όταν ανώνυμος δωρητής παρέδωσε ράβδους χρυσού για τη συντήρηση και αντικατάσταση τμημάτων του παλιού δικτύου ύδρευσης της πόλης.

Σύμφωνα με τις αρχές, το Γραφείο Υδάτων της Οσάκα παρέλαβε συνολικά 21 κιλά χρυσού, αξίας 566 εκατ. γεν ή περίπου 3 εκατ. ευρώ. Η δωρεά έγινε τον Νοέμβριο, από πρόσωπο που είχε ήδη καταθέσει έναν μήνα νωρίτερα και χρηματική ενίσχυση 2.800 ευρώ για τον ίδιο σκοπό.

Ο δήμαρχος της Οσάκα, Χιντεγιούκι Γιοκογιάμα, δήλωσε ότι το ποσό είναι εντυπωσιακό και ότι η πόλη έχει ανάγκη από μεγάλης κλίμακας επενδύσεις, καθώς το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης γερνά και οι βλάβες αυξάνονται. Η Οσάκα, με πληθυσμό σχεδόν τρία εκατομμύρια, αντιμετωπίζει προβλήματα που αφορούν και άλλους ιαπωνικούς δήμους, καθώς η υποδομή έχει φτάσει στα όριά της.

Στην οικονομική χρήση του 2024, η πόλη κατέγραψε περίπου 90 περιστατικά διαρροών σε σωλήνες κάτω από δρόμους. Η αντικατάσταση των παλιών αγωγών έχει προχωρήσει πιο αργά από όσο είχε προγραμματιστεί, καθώς το κόστος αναθεωρήθηκε προς τα πάνω και ξεπέρασε τον αρχικό προϋπολογισμό.

Το πρόβλημα είναι ευρύτερο σε όλη την Ιαπωνία. Πάνω από το 20% των σωλήνων ύδρευσης έχει ήδη ξεπεράσει τη διάρκεια ζωής των 40 ετών, ενώ οι προβλέψεις δείχνουν ότι το ποσοστό των αγωγών που θα έχουν ηλικία άνω των τεσσάρων δεκαετιών μπορεί να φτάσει κοντά στο 70% έως το οικονομικό έτος 2042.

Ο ανώνυμος δωρητής φέρεται να αποφάσισε να προσφέρει βοήθεια αφού είδε διαδοχικά ρεπορτάζ για τα προβλήματα και τις θραύσεις αγωγών στη χώρα. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, οι ράβδοι χρυσού επαρκούν για να καλυφθεί το κόστος αντικατάστασης περίπου δύο χιλιομέτρων ενός τυπικού αγωγού ύδρευσης.

Με πληροφορίες από Independent

 
Διεθνή

Tags

0

No.1

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μελέτη UCLA: Η κυβέρνηση Τραμπ αφαίρεσε LGBTQ+ ερωτήσεις από 360 ομοσπονδιακές έρευνες

Διεθνή / Η κυβέρνηση Τραμπ αφαίρεσε ερωτήσεις περί σεξουαλικού προσανατολισμού από 360 ομοσπονδιακές έρευνες

Μελέτη του UCLA Williams Institute συνδέει τις αλλαγές με το εκτελεστικό διάταγμα του 2025 για τον ορισμό του φύλου σε ομοσπονδιακό επίπεδο και προειδοποιεί ότι η απουσία δεδομένων SOGI ενδέχεται να επηρεάσει την καταγραφή ανισοτήτων και τη χάραξη πολιτικών για LGBTQ+ κοινότητες.
THE LIFO TEAM
ΝΤΑΒΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΤΖΕΦΡΙ ΕΠΣΤΑΙΝ ΜΠΟΡΓΚΕ ΜΠΡΕΝΤΕ

Διεθνή / Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ: Παραιτείται ο CEO μετά από έρευνα για τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Επσταϊν

Η αποχώρησή του από τον φορέα που διοργανώνει το ετήσιο συνέδριο στο Νταβός έρχεται λιγότερο από έναν μήνα μετά τη δημοσιοποίηση νέας δέσμης εγγράφων που συνδέονται με την υπόθεση Έπσταϊν
THE LIFO TEAM
ΑΝΤΡΙΟΥ ΣΥΛΛΗΨΗ ΣΑΡΑ ΦΕΡΓΚΙΟΥΣΟΝ

Διεθνή / Τι ακολουθεί για τον Άντριου μετά τη σύλληψή του και πού βρίσκεται η Σάρα Φέργκιουσον;

Bιογράφος της βασιλικής οικογένειας τονίζει ότι η «κηλίδα» των πράξεων του Άντριου επηρεάζει και υπονομεύει συνολικά τη μοναρχία, κάτι πρωτοφανές για τη σύγχρονη εποχή
THE LIFO TEAM
Αρχεία Έπσταϊν: Η οικογένεια του Στίβεν Χόκινγκ υποστηρίζει ότι οι γυναίκες στη φωτογραφία ήταν φροντίστριές του

Διεθνή / Αρχεία Έπσταϊν: Η οικογένεια του Στίβεν Χόκινγκ υποστηρίζει ότι οι γυναίκες στη φωτογραφία ήταν φροντίστριές του

Το όνομα του καθηγητή αναφέρεται περισσότερες από 250 φορές στα εκατομμύρια emails και έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης στο πλαίσιο της έρευνας για τον Έπσταϊν
THE LIFO TEAM
ΕΠΣΤΑΙΝ ΤΡΑΜΠ ΕΓΓΡΑΦΑ

Διεθνή / «Θα τα εξετάσουμε ξανά»: Τι περιείχαν τα αρχεία Έπσταϊν για τον Τραμπ που φέρεται να έκρυψαν

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσιοποίησε στις 30 Ιανουαρίου «περισσότερες από τρία εκατομμύρια σελίδες», από τα αρχεία Έπσταϊν, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση Τραμπ εκπλήρωσε έτσι τη νομική υποχρέωσή της
THE LIFO TEAM
 
 