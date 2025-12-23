ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Τζέφρι Έπσταϊν: Ο Μπιλ Κλίντον ζητά την πλήρη δημοσίευση όλων των αρχείων

Ο Μπιλ Κλίντον ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ να αποχαρακτηρίσει κάθε έγγραφο σχετικό με τον Τζέφρι Έπσταϊν

The LiFO team
The LiFO team
ΜΠΙΛ ΚΛΙΝΤΟΝ ΤΖΕΦΤΙ ΕΠΣΤΑΪΝ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: EPA
0

Την πλήρη, και χωρίς περικοπές δημοσιοποίηση, όλων των αρχείων που σχετίζονται με τον Μπιλ Κλίντον ζητά επισήμως ο ίδιος, μετά τη νέα δέσμη εγγράφων για την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν που δόθηκε στη δημοσιότητα από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Σε δήλωσή του τη Δευτέρα, ο εκπρόσωπος του πρώην προέδρου, Άνχελ Ουρένια, κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να δώσει εντολή στην υπουργό Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι να αποχαρακτηρίσει και να δημοσιοποιήσει κάθε έγγραφο, φωτογραφία, σημείωση ή κατάθεση που αναφέρεται ή περιλαμβάνει τον Μπιλ Κλίντον.

«Ο νόμος για τη διαφάνεια των αρχείων Έπσταϊν επιβάλλει σαφή νομική υποχρέωση στο υπουργείο Δικαιοσύνης να δώσει στη δημοσιότητα το πλήρες αρχείο που δικαιούται να γνωρίζει η κοινή γνώμη», αναφέρεται στη δήλωση. «Αυτό που έχει δημοσιοποιηθεί μέχρι στιγμής δείχνει ξεκάθαρα ότι κάποιος ή κάτι προστατεύεται».

Τζέφρι Έπσταίν: Τι υποστηρίζει η πλευρά Κλίντον

Η πλευρά Κλίντον υποστηρίζει ότι οι εκτεταμένες περικοπές (redactions) στα έγγραφα δημιουργούν περισσότερα ερωτήματα από όσα απαντούν. Παρότι ο πρώην πρόεδρος εμφανίζεται σε φωτογραφικό υλικό μαζί με τον Έπσταϊν και τη Γκισλέιν Μάξγουελ, επαναλαμβάνει ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στα εγκλήματα για τα οποία κατηγορήθηκε ο χρηματιστής.

«Δεν χρειαζόμαστε καμία προστασία», σημειώνει ο εκπρόσωπός του, τονίζοντας ότι η υπόθεση δεν αφορά τον Μπιλ Κλίντον αλλά την πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας.

Το παρασκήνιο της σχέσης Κλίντον - Έπσταϊν

Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα γνωστά στοιχεία, ο Κλίντον και ο Έπσταϊν διατηρούσαν κοινωνικές επαφές τη δεκαετία του ’90, οι οποίες -όπως υποστηρίζει η πλευρά του πρώην προέδρου- διακόπηκαν οριστικά το 2003. Δύο χρόνια αργότερα, ο χρηματιστής τέθηκε υπό έρευνα για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων.

Ο Έπσταϊν καταδικάστηκε το 2008 για αδικήματα που αφορούσαν ανήλικες και το 2019 βρέθηκε νεκρός στο κελί του, ενώ ανέμενε τη δίκη του για ομοσπονδιακές κατηγορίες σεξουαλικής διακίνησης.

Η νέα αντιπαράθεση για τα αρχεία Έπσταϊν έχει ήδη λάβει πολιτικές διαστάσεις, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ παρουσιάζει τη δημοσιοποίηση ως πράξη διαφάνειας, ενώ επικριτές -μεταξύ αυτών και το περιβάλλον Κλίντον-υποστηρίζουν ότι η διαδικασία γίνεται επιλεκτικά.

Για τον πρώην πρόεδρο, το ζητούμενο είναι σαφές: πλήρης αποδέσμευση όλων των εγγράφων, χωρίς σκιές και περικοπές, ώστε -όπως υποστηρίζει- να μη μένει καμία υπόνοια ότι προστατεύονται πρόσωπα ή συμφέροντα στο πιο σκοτεινό σκάνδαλο των τελευταίων δεκαετιών στις ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από OK Magazine

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Υπόθεση Έπσταϊν: Νέες επικρίσεις για την απόκρυψη αρχείων - «Ο Τραμπ προσπαθεί να "πνίξει" το θέμα»

Διεθνή / Υπόθεση Έπσταϊν: Νέες επικρίσεις για την απόκρυψη αρχείων - «Ο Τραμπ προσπαθεί να "πνίξει" το θέμα»

Ο Έπσταϊν κατηγορήθηκε ότι εκμεταλλεύτηκε σεξουαλικά περισσότερες από 1.000 γυναίκες, πολλές εκ των οποίων ήταν ανήλικες - Πέθανε στη φυλακή το 2019, πριν δικαστεί
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ ΔΑΝΙΑ ΤΡΑΜΠ

Διεθνή / «Δεν μπορείτε να προσαρτήσετε άλλες χώρες»: Δανία και Γροιλανδία απαντούν στον Τραμπ

Η νέα τοποθέτηση από τους πρωθυπουργούς της Δανίας και της Γροιλανδίας έρχεται μετά την ανακοίνωση του Τραμπ ότι διορίζει ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ για το αρκτικό νησί
THE LIFO TEAM
Γάζα: «Δεν μπορώ να ξεχάσω τον τρόμο» περιγράφει μητέρα που γέννησε δύο φορές στη διάρκεια του πολέμου

Διεθνή / Γάζα: «Δεν μπορώ να ξεχάσω τον τρόμο» περιγράφει μητέρα που γέννησε δύο φορές στη διάρκεια του πολέμου

Καθημερινά, περίπου 130 μωρά γεννιούνται στη Λωρίδα της Γάζας, μέσα σε συνθήκες ασφυκτικής πίεσης, με το σύστημα υγείας να βρίσκεται στα πρόθυρα κατάρρευσης και τις βασικές προμήθειες να εξαντλούνται
THE LIFO TEAM
 
 