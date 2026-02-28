ΔΙΕΘΝΗ

Γαλλία: Βρέφος βρέθηκε θετικό στην κερεουλίδη μετά από κατανάλωση ανακληθέντος γάλακτος

Από τον Δεκέμβριο, εταιρείες όπως οι Nestlé, Danone και Lactalis έχουν προχωρήσει σε ανακλήσεις βρεφικών γαλάτων σε περισσότερες από 60 χώρες

Φωτ: Pixabay
Ένα βρέφος στη Γαλλία βρέθηκε θετικό στην τοξίνη κερεουλίδη μετά την κατανάλωση βρεφικού γάλακτος, ανακοίνωσε το γαλλικό υπουργείο Υγείας. Πρόκειται για το πρώτο περιστατικό στη χώρα, μετά τον συναγερμό που ξέσπασε τον Δεκέμβριο όταν η τοξίνη εντοπίστηκε σε φόρμουλα που περιείχε λάδι αραχιδονικού οξέος.

Το υπουργείο διευκρίνισε ότι η αρχική εξέταση κοπράνων ήταν θετική, ωστόσο δεν έχει τεκμηριωθεί ακόμη άμεση αιτιώδης σχέση μεταξύ της φόρμουλας που κατανάλωσε το παιδί και της έκθεσης στην τοξίνη. Όπως σημείωσε, το αποτέλεσμα δείχνει ότι το βρέφος εκτέθηκε στην κερεουλίδη και ότι αυτό μπορεί να εξηγεί τα συμπτώματα. Η κερεουλίδη είναι τοξίνη που συνδέεται με γαστρεντερικές ενοχλήσεις, όπως ναυτία και διάρροια.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα, ενώ στη Γαλλία ερευνάται παράλληλα αν οι θάνατοι τριών βρεφών σχετίζονται με την κατανάλωση βρεφικών γαλάτων που έχουν ανακληθεί. Το υπουργείο ανέφερε ότι οι θεράποντες γιατροί και ειδικοί τοξικολογίας προσπαθούν να εξακριβώσουν την πηγή της επιμόλυνσης.

Δεν δόθηκαν στοιχεία για την ταυτότητα του βρέφους. Η Radio France μετέδωσε ότι το παιδί νοσηλεύτηκε για ένα βράδυ τον Φεβρουάριο, αφού κατανάλωσε φόρμουλα που παρήχθη από τη Danone. Την ίδια περίοδο, οκτώ βρέφη στο Βέλγιο βρέθηκαν θετικά στην ίδια τοξίνη, με ήπια συμπτώματα.

Από τον Δεκέμβριο, εταιρείες όπως οι Nestlé, Danone και Lactalis έχουν προχωρήσει σε ανακλήσεις βρεφικών γαλάτων σε περισσότερες από 60 χώρες. Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε την Τετάρτη αυστηρότερους ελέγχους στα σύνορα για εισαγωγές ενός συστατικού βρεφικού γάλακτος από την Κίνα, το οποίο έχει αναφερθεί ως πιθανή πηγή της επιμόλυνσης. Η ΕΕ δεν κατονόμασε εταιρεία, ωστόσο στο επίκεντρο ελέγχων έχει βρεθεί η κινεζική Cabio Biotech ως προμηθευτής του επίμαχου συστατικού.

Με πληροφορίες από Le Monde

