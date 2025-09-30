ΔΙΕΘΝΗ
YouTube: Θα καταβάλει 24,5 εκατ. δολάρια για να κλείσει τη δικαστική διαμάχη με τον Τραμπ

Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο που οι μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζονται πιο διαλλακτικές έναντι του Τραμπ και της ατζέντας των Ρεπουμπλικανών

Φωτογραφία: EPA
Η YouTube συμφώνησε να καταβάλει 24,5 εκατ. δολάρια προκειμένου να διευθετήσει τη δικαστική διαμάχη με τον Ντόναλντ Τραμπ, έπειτα από την απομάκρυνσή του από τα κοινωνικά δίκτυα μετά τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο.

Σύμφωνα με έγγραφα του δικαστηρίου, το YouTube –ιδιοκτησίας της Alphabet– θα καταβάλει 22 εκατ. δολάρια στο μη κερδοσκοπικό Trust for the National Mall, για έργα αποκατάστασης και την υποστήριξη της κατασκευής της αίθουσας δεξιώσεων του Λευκού Οίκου. Επιπλέον, 2,5 εκατ. δολάρια θα διατεθούν σε άλλους ενάγοντες, όπως η American Conservative Union.

Η εταιρεία παρέπεμψε στα δικαστικά έγγραφα όταν ρωτήθηκε για σχόλιο, χωρίς να προβεί σε περαιτέρω δηλώσεις.

Το ιστορικό

Ο Τραμπ είχε στραφεί νομικά εναντίον των τριών μεγάλων τεχνολογικών κολοσσών –Meta, X (πρώην Twitter) και YouTube– καταγγέλλοντας την αποβολή του από τις πλατφόρμες τους με το σκεπτικό ότι τα μηνύματά του ενέτειναν τον κίνδυνο βίας.

Η Meta έκλεισε εξωδικαστικά την υπόθεση τον Ιανουάριο με καταβολή 25 εκατ. δολαρίων.

Το X, υπό την ιδιοκτησία του Έλον Μασκ, έφτασε σε διακανονισμό τον Φεβρουάριο με ποσό περίπου 10 εκατ. δολαρίων.

Το YouTube είναι το τελευταίο που συμφώνησε σε αποζημίωση, βάζοντας τέλος στη συγκεκριμένη διαμάχη.

Το πολιτικό πλαίσιο

Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο που οι μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζονται πιο διαλλακτικές έναντι του Τραμπ και της ατζέντας των Ρεπουμπλικανών. Ήδη από το 2022, ο Έλον Μασκ είχε επαναφέρει τον λογαριασμό του πρώην προέδρου στο X, ενώ Meta και YouTube ακολούθησαν το 2023.

Την περασμένη εβδομάδα, το YouTube ανακοίνωσε ότι θα επαναφέρει λογαριασμούς που είχαν αποκλειστεί στο παρελθόν για παραβίαση πολιτικών κατά της παραπληροφόρησης σχετικά με τις εκλογές του 2020, υπογραμμίζοντας ότι «εκτιμά τη φωνή των συντηρητικών δημιουργών περιεχομένου».

