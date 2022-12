Yeni Safak: Η Τουρκία θα προσφύγει στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την άλωση της Τριπολιτσάς

Στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο σκοπεύει να προσφύγει η Τουρκία για την άλωση της Τριπολιτσάς που έγινε κατά την Ελληνική Επανάσταση του 1821, όπως αναφέρει δημοσίευμα της τουρκικής φιλοκυβερνητικής εφημερίδας, Yeni Safak.

«Το έγκλημα της Ελλάδας κατά της ανθρωπότητας, που μετέτρεψε την εξέγερση του 1821 κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε σφαγή περισσότερων από 50 χιλιάδων Τούρκων, Εβραίων και Αλβανών στην Τρίπολη, παραπέμπεται στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Ο Ιρφάν Τατλίογλου, πρόεδρος της Ένωσης Τουρκμένων του Τουρκικού Κόσμου, δήλωσε ότι έλαβε υποστήριξη από τα κόμματα του Κοινοβουλίου και την Τουρκική Ιστορική Εταιρεία», αναφέρει το δημοσίευμα.

Ο Τατλίογλου δήλωσε επίσης ότι η Ελλάδα «γιορτάζει την 200ή επέτειο της σφαγής ως ημέρα τιμής»: «Θα μετατρέψουμε τις πληροφορίες και τα έγγραφα της σφαγής σε φακέλους και βιβλία, θα τα παρουσιάσουμε στα διεθνή δικαστήρια και θα αποκαλύψουμε ότι πρόκειται για γενοκτονία, θηριωδία, σφαγή».

Υπενθυμίζεται πάντως πως δεν είναι η πρώτη φορά που οι Τούρκοι «θυμούνται» την άλωση της Τριπολιτσάς.

«Πέρασαν 200 χρόνια από τότε που δεκάδες χιλιάδες Τούρκοι σφαγιάστηκαν βάναυσα και αλύπητα στην Τριπολιτσά. Η απάνθρωπη αυτή σφαγή, στόχο είχε να μην αφήσει ούτε έναν Τούρκο στην Πελοπόννησο και έτσι πέρασε στην ιστορία ως μαύρος λεκές» ανέφερε σε περσινή ανάρτηση το τουρκικό ΥΠΕΞ.

