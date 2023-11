«Ξύπνησε» η Αίτνα- Σιντριβάνι λάβας από την έκρηξη

Βρυχάται το ηφαίστειο στην Αίτνα της Ανατολικής Σικελίας με τις εικόνες να είναι εντυπωσιακές.

Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθεί ένα «σιντριβάνι λάβας» στον νοτιοανατολικό κρατήρα της Αίτνας και να ενταθεί η ηφαιστειακή δραστηριότητα στην ανατολική Σικελία.

Europe’s biggest volcano erupts , a massive plume of smoke of about 4,500m above sea level in the early hours of Monday (12 November) at Mount Etna in Italy. In August, its activity suspended operations at Catania Airport. pic.twitter.com/OCDnyQDTPl — FL360aero (@fl360aero) November 14, 2023

Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας της Ιταλίας, «το ύψος της εκρηκτικής στήλης εκτιμάται ότι είναι περίπου 4.500 μέτρα πάνω από το επίπεδο της θάλασσας».

Με υψόμετρο τα 3.300 μέτρα στην υψηλότερη κορυφή του βουνού της Αίτνας, η στήλη καπνού έχει εκτοξευθεί περισσότερο από ένα χιλιόμετρο σε ύψος, ενώ αναμένεται το σύννεφο στάχτης να κινηθεί ανατολικά, δηλαδή προς το Ιόνιο Πέλαγος.

The Sicilian volcano Mount Etna has sent huge jets of lava into the night sky after erupting overnight.



Scientists say the volcanic discharge has reached 4,500m (14,763ft) above sea level 🌋 https://t.co/R35km5fHbZ pic.twitter.com/L3uQYABD5m — Sky News (@SkyNews) November 13, 2023

Τελευταία φορά που είχε εκραγεί η Αίτνα ήταν τον Αύγουστο, με την στάχτη, τότε να εμποδίζει τόσο πού οι Αρχές αναγκάστηκαν να κλείσουν το αεροδρόμιο της Κατάνιας για λόγους ασφαλείας.

The tallest active volcano in Eurasia, erupts for the third time in 2023…

Mount #Etna: Is Sicily still safe to visit when the volcano is active? pic.twitter.com/FWOGNfd7GW — Mahmood Khan (@Mahmood88239370) November 14, 2023

Πρόκειται για ένα από τα πιο εντυπωσιακά και φωτογραφημένα ηφαίστεια του κόσμου, ενώ δέχεται χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο.

Με πληροφορίες από SkyNews

