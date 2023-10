Ιταλία: Πόλη ταλαιπωρείται από σεισμούς λόγω ηφαιστείου

Ανησυχία έχει προκαλέσει στους κατοίκους της κωμόπολης Ποτσουόλι της Ιταλίας το υπερηφαίστειο που βρυχάται, προκαλώντας σειρά από σεισμούς.

Η ιταλική κυβέρνηση μάλιστα σχεδίαζε μέχρι και την απομάκρυνση των δεκάδων χιλιάδων κατοίκων της κωμόπολης σε περίπτωση που το ηφαίστειο προκαλέσει μεγαλύτερα προβλήματα από τους απανωτούς σεισμούς. Θειούχοι ατμοί διαφεύγουν από την επιφάνεια.

Τον Σεπτέμβριο σημειώθηκαν περισσότεροι από χίλιοι σεισμοί, οι περισσότεροι μικροί. Όμως ένας σεισμός 4,2 βαθμών στις 2 Σεπετεμβρίου, η ισχυρότερη δόνηση εδώ και περισσότερο από 40 χρόνια σ' αυτό το ηφαιστειακό πεδίο, πυροδότησε φόβους ότι μπορεί να βρίσκεται σε εξέλιξη αυτό που οι επιστήμονες αποκαλούν «σεισμική κρίση».

Οι περίπου 500 μικρότεροι μέχρι τώρα τον Οκτώβριο έχουν προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους. Ειδικοί λένε πως δεν υφίσταται επικείμενη απειλή για μια έκρηξη, όμως εκφράζουν ανησυχίες ότι η γεωφυσική δραστηριότητα ανεβάζει και κατεβάζει το έδαφος, κάτι που μπορεί να αποσταθεροποιήσει κτίρια.

The talk in shops and coffee bars in Pozzuoli, a port town outside Naples, is not about soccer or politics, but of the fear that has gripped residents since a supervolcano sparked a swarm of earthquakes. https://t.co/r4CYAkD2u5