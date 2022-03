Ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις Ρωσίας-Ουκρανίας στο Μπρεστ

Οι συνομιλίες με τη ρωσική αντιπροσωπεία, στα σύνορα της Ουκρανίας με τη Λευκορωσία, ξεκίνησαν, ανακοίνωσε ένας σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν οι συνομιλίες να συνεχιστούν στην πόλη Μπρεστ, στη δυτική Λευκορωσία και οι ρωσικές δυνάμεις εγγυήθηκαν έναν «ασφαλή διάδρομο» για τη διέλευση της ουκρανικής αντιπροσωπείας.

«Αρχίζουμε τη συζήτηση με τους Ρώσους εκπροσώπους. Τα βασικά σημεία της ημερήσιας διάταξης είναι η άμεση κατάπαυση του πυρός, η ανακωχή και οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι για την απομάκρυνση αμάχων από κατεστραμμένες ή βομβαρδισμένες πόλεις και χωριά», ανέφερε ο Podoliak στο Twitter, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία, μέλη και των δύο αντιπροσωπειών στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Οι συνομιλίες αναμένονταν να πραγματοποιηθούν, εχθές, ωστόσο, αναβλήθηκαν καθώς σύμφωνα με την ρωσική αντιπροσωπεία η ουκρανική πλευρά θα έφτανε σήμερα στον τόπο συνάντησης. Όμως, λίγο αργότερα, το AFP μετέδωσε ότι σύμφωνα με το Κίεβο η αντιπροσωπεία της Ουκρανίας είναι καθ' οδόν για συνομιλίες με τη Ρωσία στα σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας.

Start talking to Russian representatives. The key issues on the agenda:

1. Immediate ceasefire

2. Armistice

3. Humanitarian corridors for the evacuation of civilians from destroyed or constantly shelled villages/cities. pic.twitter.com/Pv0ISNjsod