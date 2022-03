RT: Αναβάλλονται οι σημερινές διαπραγματεύσεις Ρωσίας-Ουκρανίας

Οι συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας-Ρωσίας είχαν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν την Τετάρτη, αλλά αναβλήθηκαν για την επόμενη μέρα, υποστηρίζει η ρωσική αντιπροσωπεία, σύμφωνα με το RT.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η αντιπροσωπεία της Ουκρανίας θα φτάσει, αύριο, Πέμπτη.

