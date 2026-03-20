WSJ: «Πράσινο φως» από τις ΗΠΑ για πώληση όπλων 7 δισ. δολαρίων στα ΗΑΕ

Οι ΗΠΑ προχωρούν σε μεγάλες πωλήσεις όπλων στη Μέση Ανατολή, εν μέσω πολέμου με το Ιράν.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ προχώρησε στην υλοποίηση ενός εκτεταμένου πακέτου πωλήσεων όπλων συνολικής αξίας περίπου 23 δισ. δολαρίων προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και την Ιορδανία, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που γνωρίζουν την υπόθεση.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική ενίσχυσης βασικών συμμάχων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, εν μέσω της συνεχιζόμενης έντασης και της σύγκρουσης με το Ιράν.

Το μεγαλύτερο μέρος των συμφωνιών αφορά πωλήσεις άνω των 16 δισ. δολαρίων που ανακοινώθηκαν από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων συστήματα αεράμυνας και ραντάρ για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς και εξοπλισμό αεράμυνας αξίας 8 δισ. δολαρίων για το Κουβέιτ.

Παράλληλα, εγκρίθηκαν επιπλέον πωλήσεις όπλων ύψους περίπου 7 δισ. δολαρίων προς τα ΗΑΕ, οι οποίες δεν ανακοινώθηκαν δημοσίως, καθώς εμπίπτουν σε διαφορετικά καθεστώτα που διέπουν τις εξαγωγές αμερικανικών όπλων.

ΗΠΑ: Πρόσθετες συμφωνίες και επίκληση έκτακτης ανάγκης

Μεταξύ των μη ανακοινωμένων συμφωνιών, όπως αναφέρει η WSJ, περιλαμβάνεται η πώληση πυραύλων Patriot PAC-3 αξίας περίπου 5,6 δισ. δολαρίων, καθώς και ελικοπτέρων CH-47 Chinook κόστους περίπου 1,32 δισ. δολαρίων προς τα ΗΑΕ.

Σύμφωνα με αξιωματούχους, οι συγκεκριμένες συμφωνίες δεν δημοσιοποιήθηκαν καθώς αποτελούν επέκταση ήδη υφιστάμενων συμβολαίων.

Επιπλέον, οι ΗΠΑ ενέκριναν πωλήσεις ύψους 37 εκατ. δολαρίων μέσω απευθείας εμπορικών συμφωνιών (Direct Commercial Sales), που αφορούν μη επανδρωμένα αεροσκάφη Predator XP, καθώς και προγράμματα υποστήριξης για ελαφρά αεροσκάφη τύπου B-250/350, χωρίς να έχει διευκρινιστεί το συνολικό κόστος των τελευταίων. Για την επιτάχυνση των διαδικασιών, η αμερικανική κυβέρνηση επικαλείται ρήτρα έκτακτης ανάγκης της νομοθεσίας περί ελέγχου εξοπλισμών, προκειμένου ορισμένες από τις πωλήσεις προς τα ΗΑΕ να παρακάμψουν τον συνήθη έλεγχο του Κογκρέσου. Στο πλαίσιο αυτό, περιλαμβάνεται και πακέτο ύψους 4,5 δισ. δολαρίων για ραντάρ και συστήματα αεράμυνας που θα ενσωματωθούν στο σύστημα THAAD των Εμιράτων.

Αμερικανοί αξιωματούχοι τονίζουν ότι στόχος των συμφωνιών είναι η ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας των συμμάχων της Ουάσιγκτον, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με απειλές από το Ιράν. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σημείωσε ότι ο εξοπλισμός που προορίζεται για τα ΗΑΕ θα ενισχύσει την ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν τόσο τις σημερινές όσο και τις μελλοντικές προκλήσεις.

Την ίδια ώρα, εγκρίθηκε και πακέτο στήριξης ύψους 70,5 εκατ. δολαρίων για την Ιορδανία, που περιλαμβάνει υποστήριξη αεροσκαφών, πυρομαχικά και συναφή εξοπλισμό, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη δέσμευση των ΗΠΑ για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή.

Με πληροφορίες από WSJ