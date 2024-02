«White Lotus»: Εκτός της σειράς ο Μίλος Μπίκοβιτς, μετά τις αντιδράσεις του Κιέβου

Οι δημιουργοί της τηλεοπτικής σειράς «White Lotus» αποφάσισαν να μην προχωρήσει η συνεργασία με τον Μίλος Μπίκοβιτς, μετά τις αντιδράσεις του Κιέβου για τις σχέσεις του Σέρβου ηθοποιού με τη Μόσχα και την υποστήριξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες το HBO ανακοίνωσε ότι ο Μίλος Μπίκοβιτς θα παίξει στην τρίτη σεζόν της βραβευμένης τηλεοπτικής σειράς «White Lotus». Μετά την απόφαση του δικτύου να ακυρώσει τη συνεργασία τους, ο ηθοποιός έκανε λόγο για «θρίαμβο του παραλογισμού και ήττα της τέχνης».

Εκπρόσωπος του HBO δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «αποφασίσαμε να χωρίσουν οι δρόμοι μας με τον Μίλος Μπίκοβιτς και θα γίνει νέο κάστινγκ για τον ρόλο».

Όταν το HBO ανακοίνωσε την επιλογή του Μίλος Μπίκοβιτς, στις 12 Ιανουαρίου, το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε έντονα, με ανάρτηση στα social media στην οποία κατηγορούσε τον ηθοποιό ότι «υποστηρίζει τη Ρωσία από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία». «HBO, είναι σωστό για εσένα να συνεργάζεσαι με κάποιον που υποστηρίζει τη γενοκτονία και παραβιάζει το διεθνές δίκαιο;», ήταν το ερώτημα που έθετε η ίδια ανάρτηση.

Miloš Biković, Serbian actor who has been supporting Russia since the start of the full-scale invasion, is now set to star in HBO's The White Lotus Season 3@HBO, is it all right for you to work with a person who supports genocide & violates international law?



