Wagner: Ο Πριγκόζιν επιχείρησε να επικοινωνήσει με τον Πούτιν 

Εξελίξεις αναμένονται στη Ρωσία αφότου ο Βλαντιμίρ Πούτιν επανεμφανίστηκε και ευχαρίστησε τους Ρώσους για την ενότητά τους απέναντι στην εξέγερση της oμάδας Wagner.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απέτινε χθες Δευτέρα το βράδυ φόρο τιμής στους πιλότους, οι οποίοι σκοτώθηκαν στην απόπειρα ανταρσίας της μισθοφορικής ομάδας Wagner, επιβεβαιώνοντας εμμέσως πληροφορίες Ρώσων μπλόγκερ που έκαναν λόγο για καταρρίψεις ελικοπτέρων και αεροσκάφους από τους στασιαστές.

Χθες είχαμε την πρώτη εμφάνιση του Σοϊγκού μετά την εξέγερση της Wagner και ενώ ο Γεβγκένι Πριγκόζιν είχε ζητήσει την αποπομπή του. Ο δε Πριγκόζιν επίσης χθες έστειλε το πρώτο δικό του μήνυμα.

Στο μεταξύ σύμφωνα με ρεπορτάζ της Daily Mail o επικεφαλής της Wagner «προσπάθησε απεγνωσμένα να τηλεφωνήσει στον Πούτιν ενώ βρισκόταν καθ' οδόν προς τη Μόσχα, αφού συνειδητοποίησε ότι το είχε παρατραβήξει και ότι δεν είχε υποστήριξη εντός του ρωσικού στρατού αλλά ο Βλαντιμίρ αρνήθηκε να του μιλήσει».

Ο αρχηγός του Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν, φέρεται να προσπάθησε να τηλεφωνήσει στον Πούτιν το μεσημέρι της 24ης Ιουνίου, ενώ οι στρατιώτες του βρίσκονταν καθ' οδόν προς τη Μόσχα από το Ροστόφ. «Προσπάθησε να καλέσει τον Πούτιν, αλλά ο πρόεδρος δεν ήθελε να μιλήσει μαζί του», σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στο Κρεμλίνο που μίλησαν στο μέσο ενημέρωσης Meduza.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν στη Daily Mail πιστεύουν επίσης ότι ο Πριγκόζιν πιθανότατα συνειδητοποίησε ότι είχε «παρατραβήξει» και ότι οι πιθανότητές του να προχωρήσει περαιτέρω ήταν «αμυδρές». Ενώ ο Γεβγκένι Πριγκόζιν είχε ισχυριστεί στην αρχή της απόπειρας ανταρσίας του ότι ο μισός στρατός ήταν έτοιμος να τον ακολουθήσει, έλαβε ελάχιστη υποστήριξη από άλλους Ρώσους στρατιώτες εκτός από τους δικούς του, σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές.

«Το θάρρος και η αυτοθυσία των πεσόντων ηρώων πιλότων έσωσε τη Ρωσία από τραγικές καταστροφικές συνέπειες», είπε πάντως χθες στο διάγγελμά του ο Ρώσος πρόεδρος. Δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα κανένας επίσημος απολογισμός των θυμάτων, ενώ η Μόσχα δεν έχει ξεκαθαρίσει ούτε πόσα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν, ούτε πόσοι χειριστές ή/και μέλη πληρωμάτων σκοτώθηκαν.

Πάντως Ρώσοι χρήστες της πλατφόρμας Telegram που παρακολουθούν συστηματικά τις δραστηριότητες των ρωσικών ένοπλων δυνάμεων, ανάμεσά τους το μπλογκ Rybar, που έχει κάπου ένα εκατομμύριο ακολούθους, έκαναν λόγο το Σάββατο για 13 ως 20 αεροπόρους νεκρούς και καταρρίψεις τριών ελικοπτέρων ηλεκτρονικού πολέμου Mi-8 MTPR, ενός αεροσκάφους επιτήρησης Ιλιούσιν Il-18 και δύο επιθετικών ελικοπτέρων, ενός Καμόφ Ka-52 κι ενός Mi-35, μεταξύ άλλων. Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επισημαίνει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές.

Ο Πούτιν είπε πως άφησε τη σχεδόν 24ωρη ανταρσία να εξελιχθεί διότι ήθελε να αποφύγει την αιματοχυσία και επέρριψε σε ορισμένους ηγέτες της Wagner την ευθύνη για τους θανάτους. «Τους είπαν ψέματα», δήλωσε αναφερόμενος αντίστοιχα στους μισθοφόρους και επικεφαλής τους, «τους έσπρωξαν στον θάνατο», τους ώθησαν «να πυροβολήσουν τους δικούς τους».

