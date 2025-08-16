ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Νέα αμυντική συμφωνία: Η Τουρκία ενισχύει τη Συρία με όπλα και συνεργασία στην εκπαίδευση

Το μνημόνιο κατανόησης προβλέπει συνεργασία στην εκπαίδευση και την ενίσχυση των συριακών ενόπλων δυνάμεων με μέσα και τεχνογνωσία

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Νέα αμυντική συμφωνία: Η Τουρκία ενισχύει τη Συρία με όπλα και συνεργασία στην εκπαίδευση Facebook Twitter
Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν (αριστερά), μαζί με τον προσωρινό πρόεδρο της Συρίας, Άχμαντ Αλ-Σάραα, κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στη Δαμασκό, την Πέμπτη 7 Αυγούστου 2025
0

Η Τουρκία θα προμηθεύσει τη Συρία με οπλικά συστήματα, στρατιωτικό εξοπλισμό και υλικοτεχνική υποστήριξη, στο πλαίσιο νέας συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας που υπεγράφη την Τετάρτη στην Άγκυρα.

Το μνημόνιο κατανόησης φέρει την υπογραφή του Τούρκου υπουργού Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, και του Σύρου ομολόγου του, Μουρχάφ Άμπου Κάσρα, και προβλέπει συνεργασία στην εκπαίδευση, την παροχή στρατιωτικών συμβουλών και την ενίσχυση των συριακών ενόπλων δυνάμεων με μέσα και τεχνογνωσία.

Η Δαμασκός είχε απευθύνει αίτημα στήριξης τον περασμένο μήνα, μετά το ξέσπασμα σφοδρών συγκρούσεων στην επαρχία Σουέιντα, όπου εκατοντάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μάχες μεταξύ κυβερνητικών δυνάμεων, τοπικών Βεδουίνων και μαχητών της μειονότητας των Δρούζων. Η χώρα επιχειρεί να αποκαταστήσει την τάξη και να επουλώσει τα βαθιά τραύματα σχεδόν 14 ετών εμφυλίου, μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ-Άσαντ τον Δεκέμβριο από ισλαμιστικές αντάρτικες δυνάμεις.

Στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Σύρο υπουργό Εξωτερικών, Ασάαντ αλ-Σιμπανί, ο Τούρκος ομόλογός του, Χακάν Φιντάν, κάλεσε το Ισραήλ και τις κουρδικές δυνάμεις να σταματήσουν ενέργειες που, όπως είπε, υπονομεύουν την ασφάλεια και τη σταθερότητα της Συρίας. Παράλληλα, κατηγόρησε τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) ότι καθυστερούν την εφαρμογή της συμφωνίας του Μαρτίου για την ενσωμάτωσή τους στον συριακό στρατό.

Με πληροφορίες από Associated Press

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ ΜΕΓΑΛΟ ΙΣΡΑΗΛ

Διεθνή / Τι είναι το «Μεγάλο Ισραήλ» στο οποίο πιστεύει ο Νετανιάχου: Έντονες αντιδράσεις για «επικίνδυνη κλιμάκωση»

Τον ρώτησαν αν πιστεύει στο «όραμα» του «Μεγάλου Ισραήλ» και απάντησε δύο φορές «απολύτως» - Καταδίκη από Αίγυπτο, Ιορδανία, Ιράκ και Σαουδική Αραβία
LIFO NEWSROOM
Συρία: Ο σεκταρισμός και η βία επιστρέφουν υπό την ηγεσία του σουνίτη τζιχαντιστή Αχμέτ αλ Σαράα

Διεθνή / Η πτώση Άσαντ δεν έφερε ενότητα – Ο Σαράα δοκιμάζεται από νέο κύμα βίας

Μετά την πτώση Άσαντ, η Συρία βρίσκεται αντιμέτωπη με νέο κύμα σεκταριστικής βίας - Η ηγεσία του Αχμάντ αλ-Σαράα αμφισβητείται, καθώς οι ελπίδες για ενότητα δίνουν τη θέση τους στον θρησκευτικό διχασμ
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Σφοδρή επίθεση του Kyiv Independent: «Αηδία, ντροπή και, στο τέλος, ματαιότητα» για τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν

Διεθνή / Σφοδρή επίθεση Kyiv Independent για συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: «Αηδία, ντροπή και, στο τέλος, ματαιότητα»

Το Kyiv Independent κατακεραυνώνει τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: ο Πούτιν θριάμβευσε, ενώ ο Τραμπ ταπεινώνει την Ουκρανία - Μια καυστική ανάλυση για την παγκόσμια διπλωματία και την απειλή κατά της ουκρανικής ανεξαρτησίας
LIFO NEWSROOM
Η ICE θέλει να διπλασιάσει τους συλληφθέντες μετανάστες μέχρι το τέλος της χρονιάς σε 107.000

Διεθνή / Η ICE θέλει να διπλασιάσει τους συλληφθέντες μετανάστες μέχρι το τέλος της χρονιάς σε 107.000

Η διαρροή από τη Washington Post αποκαλύπτει σχέδιο της ICE για διπλασιασμό των θέσεων κράτησης μεταναστών με νέα mega‑κέντρα και προσωρινές δομές, χρηματοδοτούμενο με $45 δισ.
LIFO NEWSROOM
Σερβία: Νύχτα κόλασης στο Βελιγράδι - Αντικυβερνητικοί συγκρούστηκαν με υποστηρικτές του Βούτσιτς

Διεθνή / Σερβία: Νύχτα κόλασης στο Βελιγράδι - Αντικυβερνητικοί συγκρούστηκαν με υποστηρικτές του Βούτσιτς

Αντικυβερνητικές διαδηλώσεις συγκλονίζουν συχνά τη Σερβία μετά την κατάρρευση γείσου οροφής σιδηροδρομικού σταθμού, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους
LIFO NEWSROOM
Χωρίς συμφωνία η συνάντηση στην Αλάσκα: «Θετική» την αξιολογεί ο Πούτιν - Στον Ζελένσκι πετάει τη μπάλα ο Τραμπ

Διεθνή / Χωρίς συμφωνία στην Αλάσκα: Στον Ζελένσκι πετάει τη μπάλα ο Τραμπ - «Θετική» αξιολογεί τη συνάντηση ο Πούτιν

Σε σύντομη, κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, οι Τραμπ και Πούτιν έκαναν λόγο για «εποικοδομητικές» συνομιλίες κατά τις οποίες σημειώθηκε «πρόοδος», χωρίς όμως να καταλήξουν σε κάποιου είδους συμφωνία
LIFO NEWSROOM
Πώς οι δασμοί Τραμπ επηρεάζουν την οικονομία και τι σημαίνει για τους Αμερικανούς

Διεθνή / Πώς οι δασμοί Τραμπ επηρεάζουν την οικονομία και τι σημαίνει για τους Αμερικανούς

Οι τελευταίοι οικονομικοί δείκτες δείχνουν ότι οι δασμοί του Προέδρου Τραμπ προκαλούν αύξηση των τιμών και μειώνουν τα πραγματικά εισοδήματα, κάτι που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις πολιτικές του Ρεπουμπλικανών.
LIFO NEWSROOM
Το μυστικό κανάλι που χρησιμοποιούν Ρωσία και Ουκρανία για να ανταλλάσσουν αιχμαλώτους πολέμου

Διεθνή / Το μυστικό κανάλι που χρησιμοποιούν Ρωσία και Ουκρανία για να ανταλλάσσουν αιχμαλώτους πολέμου

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες είναι τεταμένες την παραμονή της συνόδου κορυφής Πούτιν-Τραμπ, ωστόσο οι δύο χώρες έχουν καταφέρει να ανταλλάξουν περισσότερους από 10.000 στρατιώτες, κάτι σχεδόν ανήκουστο στον σύγχρονο πόλεμο
LIFO NEWSROOM
Γιατί ο Πούτιν πιστεύει ότι η Ρωσία έχει το πάνω χέρι στην Ουκρανία

Διεθνή / Γιατί ο Πούτιν πιστεύει ότι η Ρωσία έχει το πάνω χέρι στην Ουκρανία

Η στρατηγική αναγέννησης του ρωσικού στρατού και πώς ο Βλαντίμιρ Πούτιν αξιοποιεί την οικονομική ανθεκτικότητα και την κινητοποίηση για να αλλάξει την κατεύθυνση του πολέμου στην Ουκρανία
LIFO NEWSROOM
Χιροσίμα, Ναγκασάκι - 80 χρόνια μετά: Τα αποτελέσματα της έρευνας για τον καρκίνο από την ακτινοβολία

Διεθνή / Χιροσίμα, Ναγκασάκι - 80 χρόνια μετά: Τα αποτελέσματα της έρευνας για τον καρκίνο από την ακτινοβολία

Νέα έρευνα αποκαλύπτει πως τα περιστατικά καρκίνου από την ακτινοβολία των βομβών στην Χιροσίμα και το Ναγκασάκι θα σκοτώσουν λιγότερο από το 1% των επιζώντων. Αναλυτικά αποτελέσματα 80 χρόνια μετά τις επιθέσεις.
LIFO NEWSROOM
 
 