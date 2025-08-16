ΔΙΕΘΝΗ
Η εταιρεία κρυπτονομισμάτων των γιων του Ντόναλντ Τραμπ επεκτείνεται στην Ασία – Στόχος νέα αποθέματα σε Bitcoin

Η εταιρεία εξόρυξης κρυπτονομισμάτων American Bitcoin, υποστηριζόμενη από τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και τον Έρικ Τραμπ, αναζητά εισηγμένες εταιρείες στην Ασία για στρατηγικές αγορές Bitcoin, στοχεύοντας σε νέα "θησαυροφυλάκια" ψηφιακών νομισμάτων

LifO Newsroom
φωτ.: Getty
Η εταιρεία εξόρυξης κρυπτονομισμάτων American Bitcoin, με την υποστήριξη των Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και Έρικ Τραμπ, αναζητά επιχειρήσεις στην Ασία για να συγκεντρώσει μεγάλες ποσότητες Bitcoin, σύμφωνα με πληροφορίες από άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Η American Bitcoin, η οποία ήδη δημιουργεί το δικό της «στρατηγικό» απόθεμα Bitcoin, έχει ξεκινήσει συνομιλίες με επενδυτές σχετικά με πιθανές εξαγορές.

Σύμφωνα με τρεις πηγές, η εταιρεία στοχεύει στην εξαγορά εισηγμένων εταιρειών στην Ιαπωνία και ενδεχομένως στο Χονγκ Κονγκ, με σκοπό να τις χρησιμοποιήσει για τη δημιουργία αποθεμάτων κρυπτονομισμάτων, ακολουθώντας το παράδειγμα του Michael Saylor και της εταιρείας Strategy.

Η οικογένεια Τραμπ έχει εμπλακεί ενεργά στον χώρο των κρυπτονομισμάτων τους τελευταίους μήνες, προκαλώντας άνοδο στην τιμή του Bitcoin και την εμφάνιση νέων «crypto treasury» εταιρειών — που πωλούν μετοχές ή ομόλογα για να αγοράσουν tokens — εκμεταλλευόμενες το νέο, πιο φιλικό ρυθμιστικό περιβάλλον στις ΗΠΑ για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

Οι εταιρείες crypto treasury προσφέρουν στους επενδυτές έναν έμμεσο τρόπο να ποντάρουν στην τιμή του Bitcoin μέσω του χρηματιστηρίου, κάτι που θεωρείται πιο απλό από την άμεση κατοχή των tokens.

Η κεφαλαιοποίηση της Strategy, που πρωτοστάτησε στη στρατηγική αυτή, έχει εκτοξευτεί σχεδόν στα 110 δισεκατομμύρια δολάρια, παρότι διαθέτει περίπου 629.000 bitcoin, αξίας 76 δισ. δολαρίων.

Σε επίσημη δήλωσή της, η American Bitcoin ανέφερε: «Η φιλοδοξία μας είναι να δημιουργήσουμε την πιο ισχυρή και αποτελεσματική πλατφόρμα συγκέντρωσης Bitcoin στον κόσμο, με έμφαση στην αποδοτική λειτουργία, τη διαχείριση θησαυροφυλακίου και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους. Από αυτή τη θέση ισχύος, εξετάζουμε επιλεκτικά ευκαιρίες σε άλλες αγορές όπου πιστεύουμε ότι η αμερικανική ηγεσία στο Bitcoin μπορεί να ενισχύσει τη ζήτηση σε τοπικό επίπεδο. Παρόλο που αξιολογούμε διάφορες δυνατότητες, δεν έχουμε καταλήξει σε δεσμευτικές συμφωνίες».

Ο Έρικ Τραμπ είναι συνιδρυτής και Chief Strategy Officer της American Bitcoin, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ είναι επίσης ενεργός επενδυτής. Κανένας από τους δύο δεν σχολίασε άμεσα το δημοσίευμα.

Η Ασία έχει εδώ και χρόνια έντονο ενδιαφέρον για τα crypto, με χιλιάδες ερασιτέχνες traders και χώρες όπως το Χονγκ Κονγκ να επιδιώκουν να καθιερωθούν ως κόμβοι ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Οι νέες treasury εταιρείες σε αυτές τις αγορές θα μπορούσαν να απελευθερώσουν νέα κύματα επενδυτικής ζήτησης.

Σε αντίθεση με τη Strategy, η American Bitcoin δημιουργεί νέα Bitcoin μέσω εξόρυξης, τη γνωστή διαδικασία “mining”.

Η εταιρεία αναμένεται να εισαχθεί στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, μέσω αντίστροφης συγχώνευσης με την εισηγμένη στο Nasdaq εταιρεία Gryphon Digital Mining.

Αρχικά, η American Bitcoin ήταν γνωστή ως American Data Centers (ADC), θυγατρική της Dominari Holdings, εταιρείας χρηματοοικονομικών και τεχνολογίας με έδρα τον Πύργο Τραμπ στη Νέα Υόρκη. Η επωνυμία άλλαξε τον Μάρτιο, μετά από κοινοπραξία με την εταιρεία εξόρυξης Hut 8.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Hut 8 παρέδωσε όλο τον εξοπλισμό εξόρυξης στην ADC με αντάλλαγμα μετοχικό πλειοψηφικό πακέτο. Οι Τραμπ Τζούνιορ και Έρικ Τραμπ ήταν από τους πρώτους επενδυτές στην ADC.

Την Τρίτη, η Dominari Holdings, που πρόσθεσε τους δύο γιους του πρώην προέδρου στο διοικητικό της συμβούλιο τον Φεβρουάριο, ανακοίνωσε μη ελεγμένη αύξηση εσόδων κατά 520% σε ετήσια βάση.

Η American Bitcoin είναι μόνο μία από τις crypto πρωτοβουλίες της οικογένειας Τραμπ.

Τον Ιούνιο, ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε έσοδα 57 εκατομμυρίων δολαρίων από τη συνεργασία του με την World Liberty Financial, η οποία αυτή την εβδομάδα ανακοίνωσε ότι θα αγοράσει tokens ύψους 1,5 δισ. δολαρίων σε συνεργασία με την ALT5 Sigma Corporation με έδρα το Λας Βέγκας.

Η Trump Media & Technology Group (TMTG), η οποία διαχειρίζεται την πλατφόρμα Truth Social και ελέγχεται από την οικογένεια, σχεδιάζει να συγκεντρώσει 1,5 δισ. δολάρια μέσω μετοχών και ακόμα 1 δισ. μέσω μετατρέψιμων ομολόγων για τη δημιουργία ενός «θησαυροφυλακίου Bitcoin».

