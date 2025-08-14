Αργεντινή: Ιατρική φαιντανύλη μολυσμένη από βακτήρια σκότωσε «έως και 96 ασθενείς»

Έως και 96 άνθρωποι εκτιμάται ότι πέθαναν στην Αργεντινή μετά από θεραπεία με ιατρική φαιντανύλη που ήταν μολυσμένη με βακτήρια.

Ο επίσημος αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 87 και μια δικαστική πηγή δήλωσε στην εφημερίδα Buenos Aires Herald ότι εννέα ακόμη θάνατοι βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Ο συναγερμός σήμανε για πρώτη φορά τον Μάιο, όταν δεκάδες ασθενείς υπέστησαν σοβαρές βακτηριακές λοιμώξεις. Στελέχη των βακτηρίων Klebsiella pneumoniae και Ralstonia pickettii - μερικά από τα οποία ήταν ανθεκτικά σε πολλά αντιβιοτικά - εντοπίστηκαν στους ασθενείς. Οι ερευνητές δήλωσαν ότι η πηγή ήταν η φαιντανύλη, την οποία εντόπισαν στη φαρμακευτική εταιρεία HLB Pharma και στο εργαστήριό της, Laboratorio Ramallo.

Οι δοκιμές που διεξήγαγε η ρυθμιστική αρχή φαρμάκων της Αργεντινής, Anmat, επιβεβαίωσαν βακτηριακή μόλυνση στους νεκρούς και σε αμπούλες από δύο παρτίδες φαιντανύλης που παρασκευάστηκαν από την εταιρεία, η μία εκ των οποίων είχε «κυκλοφορήσει ευρέως», σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό δικαστή Ernesto Kreplak, ο οποίος ηγείται της έρευνας.

87 kematian dikaitkan dengan fentanyl tercemar di Argentinahttps://t.co/fsNTjMOWR9 pic.twitter.com/H8BmbDW672 — Utusan Borneo (@utusanborneo) August 14, 2025

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα La Nación, ο ιδιοκτήτης της HLB Pharma, Ariel García Furfaro, αρνήθηκε ότι οι θάνατοι θα μπορούσαν να αποδοθούν άμεσα στο προϊόν του, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία του το απέσυρε η ίδια από την αγορά και ισχυριζόμενος ότι εάν οι αμπούλες ήταν μολυσμένες, κάποιος είχε «φυτεύσει» τη μολυσμένη ουσία.

Οι ασθενείς είχαν νοσηλευτεί για διάφορες παθήσεις και τους χορηγήθηκε το φάρμακο για ανακούφιση από τον πόνο ή αναισθητικό, πριν μολυνθούν με το πολυανθεκτικό βακτήριο.

Οι αρχές αναφέρουν ότι η μόλυνση μπορεί να έχει επηρεάσει πάνω από 300.000 αμπούλες που διανεμήθηκαν στην επαρχία του Μπουένος Άιρες, τη Σάντα Φε, την Κόρδοβα, τη Φορμόζα και την πόλη του Μπουένος Άιρες. Εκτιμάται ότι 45.000 είχαν χορηγηθεί πριν οι υπόλοιπες αποσυρθούν και κατασχεθούν.

As many as 96 people are now thought to have died in Argentina after being treated with medical-use fentanyl that was tainted with bacteria.



The official death toll stands at 87, a judicial source has told the Buenos Aires Herald that nine further deaths are under investigation. pic.twitter.com/smSfX5GC08 — Sachin Puthran (@SachinPuthran5) August 14, 2025

Αργεντινή: Ξεσπούν οι συγγενείς θυμάτων

«Η Αργεντινή δεν έχει βιώσει ποτέ τόσο σοβαρή υπόθεση. Είναι πρωτοφανές», δήλωσε η Adriana Francese, δικηγόρος τεσσάρων οικογενειών των θυμάτων.

Ο αριθμός των νεκρών «είναι σοβαρός. Η φαιντανύλη προκάλεσε τον θάνατό τους μέσα σε λίγες μέρες», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα στο AFP ο Alejandro Ayala, αδελφός του Leonel, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 32 ετών.

Η μητέρα του 18χρονου Renato Nicolini, ο οποίος νοσηλεύτηκε μετά από τροχαίο και αργότερα πέθανε από τις επιπλοκές της φαιντανύλης, δήλωσε στην Efe: «Άρχισε να βελτιώνεται σιγά σιγά και την τρίτη ημέρα ανακάλυψαν ότι είχε πνευμονία. Ο πυρετός του δεν μπορούσε να ελεγχθεί και επτά ημέρες αργότερα πέθανε».

Οι αμπούλες από την παρτίδα που είχε μολυνθεί έχουν ανακληθεί. «Οι μολυσμένες αμπούλες δεν κυκλοφορούν σήμερα». Ωστόσο, ο αριθμός των νεκρών συνεχίζει να αυξάνεται καθώς οι ερευνητές εξετάζουν περισσότερες περιπτώσεις ασθενών που πέθαναν τους τελευταίους μήνες μετά τη λήψη του φαρμάκου.

Δεν έχουν ακόμη απαγγελθεί κατηγορίες, αλλά το δικαστήριο έχει κατονομάσει 24 άτομα που εμπλέκονται στην παρασκευή και πώληση του οπιοειδούς ως υπόπτους. Τους έχει απαγορευτεί η έξοδος από τη χώρα και τα περιουσιακά τους στοιχεία έχουν «παγώσει».

Η δικηγόρος Francese δήλωσε ότι η έρευνα εξετάζει τον τρόπο παρασκευής των μολυσμένων παρτίδων και τους ποιοτικούς ελέγχους που εφαρμόζονται. «Αυτό θα είναι πολύ σημαντικό για τον προσδιορισμό της ευθύνης», είπε.

Η φαιντανύλη, ένα συνθετικό οπιοειδές που έχει εγκριθεί για την ανακούφιση από τον πόνο και την αναισθησία, είναι μεταξύ 50 και 100 φορές πιο ισχυρή από τη μορφίνη.

Με πληροφορίες από Guardian