Πρώτη δήλωση Πούτιν μετά τη λήξη συναγερμού με την εξέγερση της Wagner

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προχώρησε σήμερα στην πρώτη του δήλωση μετά την ένοπλη εξέγερση της Wagner, σε βίντεο που μεταδόθηκε μέσω της ιστοσελίδας του Κρεμλίνου.

Στο βίντεο που μετέδωσε το Κρεμλίνο ο Βλαντιμίρ Πούτιν φάνηκε να μιλάει σε φόρουμ για τη βιομηχανία και τη νεολαία. Ωστόσο δεν ήταν άμεσα σαφές πότε ή πού καταγράφηκε η δήλωση του Πούτιν. Ο Ρώσος πρόεδρος μίλησε στους συμμετέχοντες και τους προσκεκλημένους του Διεθνούς Βιομηχανικού Φόρουμ Νεολαίας αναφέροντας μεταξύ άλλων πως «η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός της βιομηχανίας είναι η κορυφαία προτεραιότητά μας».

Μάλιστα, ο Ρώσος Πρόεδρος υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη της εθνικής βιομηχανίας, η ενίσχυση της ασφάλειας και η τεχνολογική κυριαρχία εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το ανθρώπινο δυναμικό. «Είναι αυτοί οι άνθρωποι - τόσο νέοι όσο και έμπειροι ειδικοί - που εξασφάλισαν τη σταθερή λειτουργία της ρωσικής βιομηχανίας, την ανάπτυξή της απέναντι σε σοβαρές εξωτερικές προκλήσεις και πέτυχαν αύξηση της παραγωγής των πιο σημαντικών προϊόντων για τη ζωή της χώρας στο πολιτικό και στο αμυντικό πεδίο», είπε ο Πούτιν, ο οποίος ήδη τις τελευταίες εβδομάδες είχε παραδεχτεί την έλλειψη προηγμένης τεχνολογίας που παράγεται στη χώρα μετά τις διεθνείς κυρώσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Ρώσος πρόεδρος ολοκλήρωσε την ομιλία του υποστηρίζοντας ότι όλο και περισσότεροι νέοι επαγγελματίες έρχονται σε ρωσικές εταιρείες: «ειδικευμένοι, δημιουργικοί και μοντέρνοι, έτοιμοι να αναλάβουν την ευθύνη».

Επίσης ο Πούτιν είχε τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Ιρανό πρόεδρο Εμπραχίμ Ραΐσί, ο οποίος εξέφρασε πλήρη υποστήριξη στη ρωσική ηγεσία μετά την αποτυχημένη ανταρσία του μισθοφορικού στρατού Βάγκνερ, όπως μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

«Ο Ιρανός πρόεδρος εξέφρασε την πλήρη υποστήριξή του στους Ρώσους ηγέτες στο πλαίσιο των γεγονότων της 24ης Ιουνίου», ανέφερε το Κρεμλίνο. Ο Πούτιν δέχτηκε επίσης στη διάρκεια του πρωινού την υποστήριξη του Εμίρη του Κατάρ, σύμφωνα με άλλη ανακοίνωση της ρωσικής προεδρίας.

Στο μεταξύ η ρωσική ποινική υπόθεση εναντίον του επικεφαλής του μισθοφορικού στρατού Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν, για ανταρσία παραμένει ανοικτή και ο ίδιος παραμένει υπό έρευνα, όπως ανέφεραν σήμερα η εφημερίδα Kommersant και τα τρία κυριότερα πρακτορεία ειδήσεων της Ρωσίας, τα οποία επικαλούνται μη κατονομαζόμενες πηγές.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πουτιν δεσμεύθηκε προχθές Σάββατο να συντρίψει αυτό που αποκάλεσε ανταρσία που συνιστά προδοσία αφότου ο Πριγκόζιν είπε πως οι μαχητές της Wagner πήραν τον έλεγχο της πόλης Ροστόφ, στη νότια Ρωσία, και κατευθύνονταν προς τη Μόσχα.

Βάσει συμφωνίας που επιτεύχθηκε με μεσολάβηση του Λευκορώσου ηγέτη Αλεξάντερ Λουκασένκο που είχε αποτέλεσμα την εκτόνωση της κρίσης αργά το βράδυ του Σαββάτου, το Κρεμλίνο δήλωσε πως η ποινική υπόθεση σε βάρος του Πριγκόζιν θα αποσυρθεί και ο ίδιος θα μεταβεί στη Λευκορωσία. Οι μαχητές του θα επιστρέψουν στη βάση τους και δεν θα αντιμετωπίσουν νομικές συνέπειες, ανέφερε το Κρεμλίνο.

Ωστόσο η ρωσική εφημερίδα Kommersant ανέφερε σήμερα πως η ποινική υπόθεση παραμένει ανοικτή και πως η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) συνεχίζει την έρευνά της στο πλαίσιο της υπόθεσης. Επικαλέστηκε μη κατονομαζόμενη πηγή η οποία δήλωσε πως δεν υπήρξε μέχρι στιγμής ο χρόνος για να αρθούν οι ποινικές κατηγορίες.

Τα τρία κυριότερα πρακτορεία ειδήσεων της Ρωσίας --TASS, Ria και Interfax-- ανέφεραν επίσης πως η ποινική υπόθεση σε βάρος του Πριγκόζιν για ανταρσία παραμένει ανοικτή και πως η έρευνα συνεχίζεται.

«Η ποινική υπόθεση σε βάρος του Πριγκόζιν δεν έχει σταματήσει», μετέδωσε το TASS επικαλούμενο πηγή που πρόσκειται στο γραφείο του εισαγγελέα. «Η έρευνα συνεχίζεται».

Η ποινή που προβλέπεται βάσει της ρωσικής νομοθεσίας για ένα έγκλημα σαν αυτό είναι κάθειρξη 12-20 ετών.

Ο Πριγκόζιν, που δεν έχει εμφανιστεί δημόσια αφότου έφυγε από το Ροστόφ αργά το βράδυ του Σαββάτου και δεν έχει σχολιάσει τη συμφωνία, αρνήθηκε ότι ηγήθηκε ανταρσίας.

Ο Πριγκόζιν, κάποτε στενός συνεργάτης του Πούτιν, του οποίου ο όμιλος Wagner αποτέλεσε την αιχμή του δόρατος σε πολλές μάχες στην Ουκρανία, ξεκίνησε την εξέγερσή του την Παρασκευή αφού ισχυρίστηκε ότι ο ρωσικός στρατός σκότωσε κάποιους από τους άνδρες του σε αεροπορική επιδρομή.

Το υπουργείο Άμυνας διέψευσε τον ισχυρισμό του.

