Ζελένσκι και Τραμπ θα συναντηθούν τη Δευτέρα - Ενημερώθηκε και το ΝΑΤΟ για τη συνάντηση με Πούτιν

«Η Ουκρανία επιβεβαιώνει την ετοιμότητά της να συνεργαστεί για την επίτευξη της ειρήνης», τόνισε ο Ζελένσκι

Ζελένσκι και Τραμπ θα συναντηθούν τη Δευτέρα - Ενημερώθηκε και το ΝΑΤΟ για τη συνάντηση με Πούτιν
φωτ.: Getty
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι θα συναντηθεί τη Δευτέρα στην Ουάσινγκτον με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να εξετάσουν τρόπους για τον τερματισμό του πολέμου.

Στον απόηχο της συνάντησης Τραμπ - Πούτιν στην Αλάσκα, σε μια δημοσίευση στο Telegram, έγραψε επίσης ότι είναι «ευγνώμων για την πρόσκληση».

Ειδικότερα, ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε: «Η Ουκρανία επιβεβαιώνει την ετοιμότητά της να συνεργαστεί με όλες τις δυνάμεις της για την επίτευξη της ειρήνης. Ο πρόεδρος Τραμπ, με ενημέρωσε για τη συνάντησή του με τον Ρώσο ηγέτη και για τα βασικά σημεία της συζήτησής τους. Είναι σημαντικό η δύναμη της Αμερικής να έχει αντίκτυπο στην εξέλιξη της κατάστασης».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η επικείμενη συνάντηση στην Ουάσινγκτον  θα εστιάσει στην αναζήτηση λύσεων για τον τερματισμό του πολέμου και των συνεχιζόμενων επιθέσεων. «Τη Δευτέρα θα συναντηθώ με τον πρόεδρο Τραμπ στην Ουάσινγκτον, για να συζητήσουμε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τερματισμό των δολοφονιών και του πολέμου. Είμαι ευγνώμων για την πρόσκληση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ανακοίνωση του Ζελένσκι σηματοδοτεί την πρώτη δημόσια αντίδρασή του μετά τη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν στην Αλάσκα.

Ο  Τραμπ μετά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ζελένσκι, συνομίλησε και με ηγέτες του NATO.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επικοινώνησε τηλεφωνικώς με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Ευρωπαίους ηγέτες για να τους ενημερώσει για τη συνάντησή του στην Αλάσκα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

