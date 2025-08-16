Copernicus για τη φωτιά στη Χίο: Περίπου 70.000 στρέμματα επηρεάστηκαν από τις φλόγες

Συνολικά 69.089 στρέμματα γης επηρεάστηκαν από τη μεγάλη φωτιά που έπληξε τη βορειοδυτική Χίο μεταξύ 12 και 15 Αυγούστου 2025, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση της υπηρεσίας Rapid Mapping του ευρωπαϊκού προγράμματος παρακολούθησης περιβάλλοντος Copernicus.

Η εκτίμηση δημοσιεύτηκε το βράδυ της Παρασκευής 15 Αυγούστου και βασίστηκε σε δορυφορική χαρτογράφηση που ολοκληρώθηκε στις 12:12 της ίδιας ημέρας. Στον σχετικό χάρτη, με κίτρινες αποχρώσεις παρουσιάζονται όλες οι περιοχές που επηρεάστηκαν από την έναρξη της φωτιάς μέχρι και το μεσημέρι της Παρασκευής.

Ο αριθμός αυτός είναι σχεδόν διπλάσιος από τις πρώτες εκτιμήσεις που είχαν γίνει δύο ημέρες νωρίτερα. Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 13/8 ο πυρομετεωρολόγος Θεόδωρος Γιάνναρος είχε αναφέρει πως είχαν ήδη καεί περίπου 42.466 στρέμματα, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 11% της συνολικής έκτασης του νησιού.

Πώς εξελίχθηκε η φωτιά στη Χίο

Η καταστροφική φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 12 Αυγούστου στην περιοχή της Ποταμιάς, εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα προς τη Βολισσό και τις γύρω κοινότητες και μέσα σε λίγες ώρες πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Οι ισχυροί άνεμοι και οι υψηλές θερμοκρασίες συνέβαλαν στην ταχεία εξάπλωση, με αποτέλεσμα να καούν δασικές εκτάσεις, καλλιέργειες, βοσκοτόπια και ελαιώνες.

Οι φλόγες έφτασαν απειλητικά κοντά σε κατοικημένες περιοχές, προκαλώντας την εκκένωση χωριών και μικρότερων οικισμών στη βορειοδυτική Χίο. Ισχυρές επίγειες δυνάμεις με τη συνδρομή εναέριων μέσων έδωσαν μάχη μέρα και νύχτα για τον περιορισμό των μετώπων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάστηκε η συνδρομή του Λιμενικού για την απομάκρυνση κατοίκων και παραθεριστών από παραλίες.

Πέρα από την ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή, σοβαρά προβλήματα σημειώθηκαν και στις υποδομές. Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, τουλάχιστον 150 στύλοι ηλεκτροδότησης καταστράφηκαν, αφήνοντας πολλά χωριά χωρίς ρεύμα για αρκετές ημέρες.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο το απόγευμα της 15ης Αυγούστου, αφού πρώτα προκάλεσε το μεγαλύτερο καταγεγραμμένο πλήγμα στο νησί την τελευταία δεκαετία.

Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται ήδη στη διαδικασία καταγραφής ζημιών σε κατοικίες, καλλιέργειες και υποδομές, ενώ έντονη είναι η ανησυχία για τις μακροπρόθεσμες συνέπειες στην τοπική οικονομία, τη βιοποικιλότητα και την παραγωγή μαστίχας και ελαιολάδου, που αποτελούν βασικούς πυλώνες της Χίου.

