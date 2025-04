USAID: Στελέχη πρώτης γραμμής απολύθηκαν ενώ βρίσκονταν στο πεδίο, στη σεισμόπληκτη Μιανμάρ

Τρία στελέχη πρώτης γραμμής της Υπηρεσίας Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ (USAID) απολύθηκαν ενώ βρίσκονταν στη Μιανμάρ, συμμετέχοντας στις προσπάθειες διάσωσης και αποκατάστασης μετά τον φονικό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ, σύμφωνα με πρώην υψηλόβαθμη αξιωματούχο της υπηρεσίας.

Η υπόθεση αναδεικνύει τις επιπτώσεις που έχουν οι μαζικές περικοπές της κυβέρνησης Τραμπ στην εξωτερική βοήθεια των ΗΠΑ.

Η Μάρσια Γουόνγκ, πρώην αναπληρώτρια διευθύντρια του Γραφείου Ανθρωπιστικής Βοήθειας της USAID, δήλωσε στο Reuters πως οι τρεις υπάλληλοι ενημερώθηκαν αυτή την εβδομάδα ότι απομακρύνονται από τις θέσεις τους ενώ ακόμη βρίσκονταν στην πληγείσα περιοχή. «Αυτοί οι άνθρωποι εργάζονται με αυταπάρνηση για να βοηθήσουν όσους έχουν ανάγκη. Το να λαμβάνουν ειδοποίηση απόλυσης σε τέτοιες συνθήκες είναι αποκαρδιωτικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ισχυρός σεισμός που έπληξε τη Μιανμάρ έχει προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 3.300 ανθρώπων. Οι ΗΠΑ έχουν υποσχεθεί ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 9 εκατομμυρίων δολαρίων, όμως η ικανότητα αντίδρασης της USAID έχει περιοριστεί σοβαρά λόγω των απολύσεων και των περικοπών που επέβαλε το Τμήμα Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας, υπό την ηγεσία του Έλον Μασκ. Την ίδια ώρα, χώρες όπως η Κίνα, η Ρωσία και η Ινδία έχουν ήδη κινητοποιηθεί για να παρέχουν βοήθεια.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει προχωρήσει στην απόλυση της πλειονότητας του προσωπικού της USAID, καθώς και εργολάβων που συνεργάζονταν με την υπηρεσία σε κρίσιμους τομείς. Σύμφωνα με τη Γουόνγκ, οι τρεις απολυμένοι εργαζόμενοι παραμένουν στην πληγείσα περιοχή και κοιμούνται στους δρόμους, καθώς οι κάτοικοι αποφεύγουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους λόγω φόβων για μετασεισμούς και νέες καταρρεύσεις.

Η ίδια δήλωσε ότι πληροφορήθηκε για τις απολύσεις μετά από γενική συνέλευση του προσωπικού της USAID την Παρασκευή. Πηγές από την υπηρεσία σημειώνουν ότι όσοι είχαν την απαραίτητη εμπειρία για να συντονίσουν την αντίδραση έχουν ήδη απομακρυνθεί, ενώ οι συμβάσεις πολλών εξωτερικών συνεργατών πλέον δεν ίσχυαν.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού από το NBC News. Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο απέρριψε τις επικρίσεις ότι η αντίδραση των ΗΠΑ ήταν ανεπαρκής, αποδίδοντας τις καθυστερήσεις στις δυσκολίες που δημιουργεί το καθεστώς της Μιανμάρ. «Δεν είναι το ευκολότερο μέρος για να δραστηριοποιηθούμε», δήλωσε από τις Βρυξέλλες, υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική κυβέρνηση εμποδίζει ενεργά τις ανθρωπιστικές αποστολές των ΗΠΑ.

"We're not the government of the world."



US Secretary of State Marco Rubio has defended his country's response to the destructive earthquake that hit Myanmar. pic.twitter.com/tUz9XRsPon