Γυναίκες βγάζουν τις μάσκες και βήχουν πάνω σε οδηγό της Uber - Φώναζαν: «Έχω κορώνα!»

Η αστυνομία του Σαν Φρανσίσκο συνέλαβε μια από τις γυναίκες που επιτέθηκαν σε οδηγό της Uber, σκίζοντας τη μάσκα του, βήχοντας πάνω του και ρίχνοντάς του σπρέι πιπεριού.

Περίπου στη 1 το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής, ο Subhakar Khadka πήρε με το όχημά του τρεις γυναίκες στη γειτονιά Bayview του Σαν Φρανσίσκο. Μια από αυτές δεν φορούσε μάσκα, σύμφωνα με το αστυνομικό τμήμα της περιοχής, και ο Khadka δεν προχώρησε πάνω από δυο τετράγωνα πριν τελικά σταματήσει την κούρσα επειδή η γυναίκα αρνήθηκε να βάλει μάσκα.

Στο βίντεο από κάμερα του αυτοκινήτου, που έγινε viral στα social media, η γυναίκα φαίνεται να βήχει πάνω στον οδηγό και να τον βρίζει επειδή φοράει μάσκα. «Και έχω κορώνα [σ.σ. κορωνοϊό]!», ακούγεται να λέει μια άλλη γυναίκα ενώ κατεβάζει την μάσκα της.

Ο οδηγός, φορώντας λευκή χειρουργική μάσκα, κάνει πίσω στο κάθισμά του και κουνάει το κεφάλι του. Τότε η γυναίκα χωρίς μάσκα σκύβει προς τα εμπρός και αρπάζει το κινητό τηλέφωνο του οδηγού. Οι δυο τους παλεύουν για λίγο πριν ο Khadka να πάρει πίσω τη συσκευή του. Η γυναίκα τραβάει τότε τη μάσκα του και την πετάει στο μπροστινό μέρος του ταξί. «Δεν αγγίζεις την περιουσία μου!», λέει ο Khadka στο βίντεο, ενώ ταυτόχρονα ξεκουμπώνει τη ζώνη ασφαλείας του.

⚠️ 𝗪𝗔𝗥𝗡𝗜𝗡𝗚: 𝗘𝗫𝗣𝗟𝗜𝗖𝗜𝗧 𝗟𝗔𝗡𝗚𝗨𝗔𝗚𝗘 ⚠️ Uber driver Subhakar told me he picked up 3 women in the Bayview yesterday & after asking one to wear a mask was subject to slurs, taunting & one grabbing his phone.



He’s taking a few days off.



SFPD is investigating. pic.twitter.com/o99pOooWsw — Dion Lim (@DionLimTV) March 9, 2021

Όταν οι γυναίκες βγήκαν από το αυτοκίνητο, μια από αυτές έριξε σπρέι πιπεριού στον Khadka μέσα από ένα ανοιχτό παράθυρο πριν φύγει τρέχοντας, ανέφερε η αστυνομία.

Εκπρόσωπος της Uber είπε πως η συγκεκριμένη επιβάτης αποκλείστηκε από την εφαρμογή. «Η συμπεριφορά που φαίνεται στο βίντεο είναι απαίσια. Η πολιτική μας είναι ξεκάθαρη: χωρίς μάσκα και σεβασμό, δεν έχει κούρσα», σημείωσε.

Η αστυνομία του Λας Βέγκας συνέλαβε την 24χρονη Malaysia King, με κατηγορίες για επίθεση και βιαιοπραγία, επίθεση με καυστικό χημικό, συνωμοσία και παραβίαση των κρατικών κανόνων υγείας και ασφάλειας, ανέφεραν οι αρχές του Σαν Φρανσίσκο. Μια δεύτερη ύποπτη, η 24χρονη Arna Kimiai, δεν έχει συλληφθεί ακόμη αλλά είπε μέσω του δικηγόρου της ότι σκοπεύει να παραδοθεί.

«Χαιρόμαστε που η Arna Kimiai σκοπεύει να κάνει το σωστό και να παραδοθεί και ελπίζουμε να γίνει σύντομα», σημείωσε ο επικεφαλής του αστυνομικού τμήματος του Σαν Φρανσίσκο.

SFPD arrested that woman and her friend who coughed on the Uber driver and ripped his mask off among other things. pic.twitter.com/Ga5BX0oV6B — Jason Dumas (@JDumasReports) March 12, 2021

Ο οδηγός Subhakar Khadka, 32χρονος μετανάστης από το Νεπάλ, είπε στο KPIX-TV ότι νόμιζε πως τον στοχοποίησαν λόγω της καταγωγής του.

Το βίντεο πυροδότησε κύμα συμπαράστασης προς τον οδηγό και καταδίκη για τις πράξεις των τριών επιβατών.

Η Cyan Banister, ακτιβίστρια, επιχειρηματίας και από τους πρώτους επενδυτές της Uber, ξεκίνησε μια σελίδα στο GoFundMe για τον Khadka, όπου μέχρι στιγμής έχουν συγκεντρωθεί περισσότερα από 66.000 δολάρια, σχεδόν τριπλάσιο ποσό από τον στόχο.

«Η οικογένεια του Subhakar δεν είναι μαζί του αυτή τη στιγμή, βρίσκεται στο εξωτερικό. Εργάζεται σκληρά εν μέσω πανδημίας και αυτή η κατάσταση είναι πρωτόγνωρη για εκείνον. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, πρόκειται για μια φρικτή εμπειρία, αλλά ταυτόχρονα γεμάτη αγάπη και υποστήριξη, επειδή όλοι συσπειρωθήκαμε για να βοηθήσουμε», λέει.

Η Lyft απέκλεισε επίσης την συγκεκριμένη γυναίκα από την εφαρμογή της, σύμφωνα με μήνυμα της εταιρίας στο Twitter.

«Αν και το περιστατικό δεν αφορά την πλατφόρμα της Lyft, η απαράδεκτη μεταχείριση του οδηγού στο βίντεο μας οδήγησε στον μόνιμο αποκλεισμό της επιβάτη από την κοινότητά μας», αναφέρει το tweet. «Η οδήγηση εν μέσω πανδημίας δεν είναι εύκολη. Σας παρακαλούμε να φοράτε μάσκα, να σέβεστε ο ένας τον άλλο και να είστε καλοί».

Although this incident did not involve the Lyft platform, the unacceptable treatment of the driver in this video compelled us to permanently remove the rider from the Lyft community. Driving in a pandemic is not easy. Please wear a mask, respect one another, and be a good person. — Lyft (@lyft) March 9, 2021

Σε ένα βίντεο γεμάτο βωμολοχίες, που δημοσιεύτηκε αργότερα στο διαδίκτυο, η γυναίκα υπερασπίστηκε τις πράξεις της.

«Το μόνο που έκανα ήταν να βγάλω τη μάσκα μου και να βήξω λιγάκι, αλλά δεν έχω καν κορωνοϊό», λέει, εκφράζοντας στη συνέχεια κάποια μεταμέλεια. «Εντάξει, δεν θα πω ψέματα, ήταν ασέβεια[...] Θα μπορούσε να αποφευχθεί].

California anti-masker who coughed on a driver says she plans to sue Uber pic.twitter.com/IjlGs0wnRg — Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) March 9, 2021

Με πληροφορίες από Los Angeles Times