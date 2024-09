Τζον Μπον Τζόβι: Έσωσε γυναίκα που απειλούσε να πέσει από γέφυρα και να αυτοκτονήσει

Ο Τζον Μπον Τζόβι έσωσε μία γυναίκα που απειλούσε να πέσει από μία γέφυρα, στο Νάσβιλ του Τενεσί.

Η Αρχές στις ΗΠΑ έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο, όπου διακρίνεται ο Μπον Τζόβι και η ομάδα του, να προσπαθούν να πλησιάσουν μία γυναίκα που στεκόταν στην έξω πλευρά των προστατευτικών κιγκλιδωμάτων της γέφυρας John Seigenthaler στο Τενεσί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, ο Μπον Τζόβι βρίσκονταν στο σημείο με την ομάδα του προκειμένου να κάνουν τα γυρίσματα για ένα βίντεοκλιπ. Στο βίντεο φαίνεται κόσμος που περνά από το σημείο να την προσπερνά, ενώ ο 62χρονος σταρ διακρίνεται μόλις αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει, να πλησιάζει σιγά σιγά τη γυναίκα και στη συνέχεια να γέρνει προς το μέρος της και να της μιλά.

Με τη βοήθεια και άλλων διερχομένων, καταφέρνει τελικά να την επαναφέρει στην άλλη πλευρά της γέφυρας και να τη σώζει από το να κάνει το μοιραίο. «Ένα μπράβο στον Τζον Μπον Τζόβι και την ομάδα του που βοήθησαν μια γυναίκα στην πεζογέφυρα Seigenthaler, πείθοντάς τη να κατέβει από το περβάζι, πάνω από τον ποταμό, και σώζοντάς τη», ανέφερε στη λεζάντα του βίντεο η αστυνομία του Νάσβιλ, δίνοντας τα εύσημα στον κορυφαίο μουσικό.

