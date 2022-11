Τζον Φέτερμαν: Ο γερουσιαστής που θέλει «η Αγία Σοφία να γίνει ξανά μουσείο»

Ο Δημοκρατικός Τζον Φέτερμαν κατάφερε να επικρατήσει στην πολιτεία της Πενσιλβάνια έναντι του τουρκικής καταγωγής Ρεπουμπλικάνου υποψηφίου, Μεχμέτ Οζ στο πλαίσιο των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες

Ο Οζ υπήρξε ο «εκλεκτός» των Ντόναλντ Τραμπ και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ενώ από την άλλη ο Φέτερμαν έχει στο παρελθόν εκφράσει αρκετά φιλικές θέσεις για την ελληνοαμερικανική και ελληνορθόδοξη κοινότητα.

It's official. I will be the next U.S. Senator from Pennsylvania.



We bet on the people of Pennsylvania - and you didn’t let us down



And I won’t let you down. Thank you.