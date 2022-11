Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Ποιος είναι ο Τζον Φέτερμαν- O «cool» Γερουσιαστής πλέον που κέρδισε τον εκλεκτό του Τραμπ, dr.Oz

Ο Τζον Φέτερμαν από την Πενσυλβάνια χαρακτηρίστηκε το 2009 ως ο πιο «cool» δήμαρχος της Αμερικής σύμφωνα με τους «New York Times».

Τώρα κέρδισε μία έδρα στη Γερουσία μετά από μια εκστρατεία γεμάτη συζητήσεις για την προσωπική του υγεία και έναν αγώνα για τον έλεγχο μιας από τις κρίσιμες πολιτείες των ΗΠΑ.

Ο Δημοκρατικός Φέτερμαν επικράτησε του Ρεπουμπλικανού Δρ Μεχμέτ Οζ, Τουρκικής καταγωγής, τηλεοπτική περσόνα και συνταξιούχος καρδιοθωρακοχειρουργός, που είχε την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ και τις [ευλογίες» του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Οζ, ο οποίος έγινε γνωστός από τηλεοπτικές του εμφανίσεις στην εκπομπή της Όπρα Γουίνφρεϊ ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για τη Γερουσία πέρυσι σημειώνοντας την αντίθεσή του στην απάντηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στην πανδημία.

Στήριζε την υδροξυχλωροκίνη ως θεραπεία για τον covid, έχει επικριθεί στο παρελθόν για άλλες συστάσεις που αφορούν στην υγεία ενώ έχει καταθέσει σε ακρόαση της Γερουσίας για παραπλανητική διαφήμιση για συμπληρώματα διατροφής.

Η έδρα της Γερουσίας για την Πενσυλβάνια όμως αλλάζει χέρια μετά από 12 χρόνια και η νίκη του Φέτερμαν σημαίνει πολλά για τους Δημοκρατικούς.

It's official. I will be the next U.S. Senator from Pennsylvania.



We bet on the people of Pennsylvania - and you didn’t let us down



And I won’t let you down. Thank you.