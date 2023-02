Τζο Μπάιντεν: Νέα τούμπα στις σκάλες του Air Force One - Τρίτη φορά που συμβαίνει

Επιρρεπής στις τούμπες φαίνεται πως είναι ο Τζο Μπάιντεν, οποίος έπεσε γι’ ακόμη μία φορά από τις σκάλες του αεροσκάφους Air Force One κατά την αναχώρησή του από την Πολωνία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν πτοήθηκε και, όπως φαίνεται στα βίντεο που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, σηκώθηκε γρήγορα και συνέχισε προς την είσοδο του αεροπλάνου.

Σύμφωνα με την New York Post, πρόκειται τουλάχιστον για την τρίτη φορά που ο Αμερικανός πρόεδρος πέφτει προσπαθώντας να επιβιβαστεί στο Air Force One.

Τον Μάρτιο του 2021, ο Τζο Μπάιντεν σκόνταψε δύο φορές πριν χτυπήσει, ενώ προσπαθούσε να αναχωρήσει για τη Γεωργία. Εκείνη την εποχή, η τότε αναπληρώτρια γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρίν Ζαν-Πιέρ, απέδωσε την πτώση του προέδρου σε μια ριπή ανέμου.

Δείτε την τούμπα του 2021:

Τον Μάιο του περασμένου έτους, ο Μπάιντεν φάνηκε να έχασε για λίγο την ισορροπία του καθώς ανέβαινε τα σκαλοπάτια του Air Force One στην αεροπορική βάση Άντριους καθ' οδόν προς το Ιλινόις. Σε εκείνη την περίπτωση κρατήθηκε από την κουπαστή της σκάλας για να αποτρέψει μια πτώση.

Τον επόμενο μήνα, ο Αμερικανός πρόεδρος έχασε ξανά την ισορροπία του ενώ ανέβαινε τα σκαλιά πριν πετάξει για το Λος Άντζελες προκειμένου να παρευρεθεί σε Σύνοδο Κορυφής της Αμερικής.

Σημειώνεται πως τα παραπατήματα του Αμερικανού προέδρου δεν έχουν περάσει απαρατήρητα από τους Ρεπουμπλικανούς, οι οποίοι διατείνονται πως δεν είναι σωματικά ικανός για το αξίωμα.

Πάντως, την περασμένη εβδομάδα ο Τζο Μπάιντεν υποβλήθηκε σε εξετάσεις και ο γιατρός του Λευκού Οίκου, Κέβιν Ο'Κόνορ, σημείωσε σε μια πεντασέλιδη έκθεση ότι ο πρόεδρος έχει δύσκαμπτο βάδισμα λόγω «σημαντικής αρθρίτιδας της σπονδυλικής στήλης, ήπιας αρθρίτιδας του ποδιού μετά από κάταγμα και λόγω ήπιας αισθητικής περιφερικής νευροπάθειας στα πόδια».

Δείτε τη νέα τούμπα του Τζο Μπάιντεν:

Biden falls while walking up the stairs to Air Force One once again.



This comes just hours after Twitter users noticed he was walking strange during Poland visit.pic.twitter.com/S4a85rB89x