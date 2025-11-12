ΔΙΕΘΝΗ
Τζακ Σλόσμπεργκ: Ο εγγονός του Τζον Κένεντι «κατεβαίνει» στην πολιτική

Ο πρώτος άμεσος απόγονος του Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, Τζακ Σλόσμπεργκ, ανακοίνωσε πως θα είναι υποψήφιος για τη Βουλή των Αντιπροσώπων

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ο εγγονός του Τζον Κένεντι / EPA
Ο Τζακ Σλόσμπεργκ, εγγονός του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος για τη Βουλή των Αντιπροσώπων, εκπροσωπώντας τη Νέα Υόρκη.

Πρόκειται, σύμφωνα με το CNN, για τον πρώτο άμεσο απόγονο του JFK, που διεκδικεί εκλεγμένο αξίωμα και τον πιο πρόσφατο από την πολιτική οικογένεια, ο οποίος επιχειρεί να μπει ξανά στην πολιτική σκηνή.

Σε βίντεο με το οποίο ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του, ο Τζακ Σλόσμπεργκ δηλώνει πως η χώρα βρίσκεται σε σημείο καμπής: «Ζούμε μια κρίση σε κάθε επίπεδο, στο κόστος ζωής, με τεράστιες περικοπές σε κοινωνικά προγράμματα από τα οποία εξαρτώνται οι εργαζόμενες οικογένειες, στην υγεία, την εκπαίδευση, τη φροντίδα των παιδιών. Μια κρίση διαφθοράς», ασκώντας έτσι κριτική στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Τζακ Σλόσμπεργκ: Η θέση που διεκδικεί

«Επιλέγει ποιοι θα είναι οι νικητές και ποιοι οι χαμένοι από το Οβάλ Γραφείο. Αυτό δεν είναι καπιταλισμός, είναι πελατειακό κράτος. Και έχουμε μια συνταγματική κρίση, με έναν επικίνδυνο άνθρωπο να ελέγχει και τις τρεις εξουσίες. Αφαιρεί τα πολιτικά δικαιώματα των πολιτών και φιμώνει τους επικριτές του» σημείωσε ο Τζακ Σλόσμπεργκ.

Ο Σλόσμπεργκ διεκδικεί τη θέση του απερχόμενου Δημοκρατικού βουλευτή Τζέρι Νάντλερ, ο οποίος εκπροσωπεί την 12η εκλογική περιφέρεια της Νέας Υόρκης. Χωρίς να αναφέρεται άμεσα στην καταγωγή του, τόνισε πως γεννήθηκε και μεγάλωσε μέσα στα όρια της περιφέρειας, η οποία εκτείνεται από την Union Square και το Midtown, έως το Upper West Side και το Upper East Side.

«Έπαιρνα το λεωφορείο κάθε μέρα για το σχολείο, από τη μία άκρη της περιφέρειας στην άλλη» είπε, επίσης, ο Τζακ Σλόσμπεργκ, που φοίτησε στο ιδιωτικό σχολείο Collegiate School της Νέας Υόρκης.

Πριν από την επίσημη ανακοίνωση, δήλωσε στο CNN ότι ανήκει στους Δημοκρατικούς, οι οποίοι εκπροσωπούν τη νέα γενιά στην πολιτική. Μάλιστα, η πολιτική καμπάνια του Σλόσμπεργκ εξαρτάται αρκετά από βίντεο, που ανεβάζει στα social media. «Κατανοώ πώς πρέπει να επικοινωνούμε στην εποχή του βίντεο. Ζούμε σε ένα τοξικό, μολυσμένο περιβάλλον ενημέρωσης, εγώ o ίδιος αναπνέω αυτόν τον αέρα» κατέληξε στο ίδιο μήνυμα.

Ο 32χρονος είναι ο μικρότερος γιος της Καρολάιν Κένεντι (πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Αυστραλία) και του συζύγου της Έντουιν Σλόσμπεργκ. Ερωτηθείς για την πολιτική του κληρονομιά, απάντησε: «Θα τιμήσω τον παππού μου. Ήταν ένας πρόεδρος που έσπασε τα καλούπια».

Στις δημόσιες εμφανίσεις και τα βίντεό του στο διαδίκτυο, ο Σλόσμπεργκ έχει ταχθεί με το νεανικό και προοδευτικό ρεύμα του Δημοκρατικού Κόμματος, ζητώντας «γενεαλογική ανανέωση». Στήριξε τον εκλεγμένο δήμαρχο Ζοχράν Μάμντανι στη Νέα Υόρκη και, αναφερόμενος στον πρώην κυβερνήτη Άντριου Κουόμο, είπε: «Δεν με νοιάζει αν θα τα βάλω μαζί του».

