Τζάκι Κένεντι: Ο εγγονός της κατηγορεί τον Τραμπ πως χάλασε τον κήπο της στον Λευκό Οίκο

Ο εγγονός της Τζάκι Κένεντι κατηγόρησε δριμύτατα τον Ντόναλντ Τραμπ για την απόφασή του να ισοπεδώσει τον Κήπο των Ρόδων της γιαγιάς του στον Λευκό Οίκο.

Ο Τζακ Σλόσμπεργκ δήλωσε, μέσω ανάρτησής του στο Instagram, ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «έριξε μπετόν» στο ιστορικό γκαζόν του Λευκού Οίκου. Ο πολιτικός σχολιαστής κατηγόρησε τον Τραμπ ότι βλέπει την Αμερική «σε άσπρο και μαύρο», σε αντίθεση με την πρώην Πρώτη Κυρία.

«Η γιαγιά μου έβλεπε την Αμερική σε πλήρη χρωματική παλέτα - ο Τραμπ τη βλέπει σε άσπρο και μαύρο. Εκεί που εκείνη φύτευε λουλούδια, εκείνος έριξε μπετόν», έγραψε.

«Έφερε ζωή στον Λευκό Οίκο, γιατί τα εθνικά μας μνημεία πρέπει να εμπνέουν και να εξελίσσονται μαζί με τη χώρα μας. Ο Κήπος των Ρόδων της ίσως δεν υπάρχει πια, αλλά το πνεύμα του Λευκού Οίκου της οικογένειας Κένεντι ζει - μέσα σε όσους έχουν νεανική ψυχή, σε όσους έχουν δύναμη πνεύματος, και σε μια νέα γενιά που απαντά στο κάλεσμα της προσφοράς.»

Στην ανάρτηση, ο Σλόσμπεργκ συμπεριέλαβε μια φωτογραφία του Τζον Κένεντι Τζούνιορ ως παιδιού, ντυμένου με ανοιχτό γαλάζιο κοστούμι, να θαυμάζει τον κήπο της μητέρας του. Η άλλη φωτογραφία έδειχνε το γκαζόν να σκάβεται και να καλύπτεται εκ νέου με τσιμέντο, για να δημιουργηθεί το λεγόμενο «Rose Garden Club» του Τραμπ.

Η ανάρτηση του Σλόσμπεργκ έρχεται τη στιγμή που ο Τραμπ έχει ξεκινήσει μια αναμόρφωση του Λευκού Οίκου.

Αφού ισοπέδωσε και τσιμέντωσε τον Κήπο των Ρόδων της Κένεντι, ο Τραμπ γκρέμισε και την Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου, προκειμένου να δημιουργήσει χώρο για την αίθουσα χορού των 300 εκατομμυρίων δολαρίων που σχεδιάζει. Ο νέος χώρος ψυχαγωγίας, έκτασης 90.000 τετραγωνικών ποδιών, θα ξεπερνά σε μέγεθος ολόκληρο τον Λευκό Οίκο, που είναι περίπου 55.000 τετραγωνικά πόδια.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Reuters, ο Τραμπ οφείλει ακόμη να καταθέσει τα σχέδιά του στην Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού της Πρωτεύουσας (National Capital Planning Commission), την αρχή που εγκρίνει τα κατασκευαστικά έργα στον Λευκό Οίκο - παρά το γεγονός ότι έχει ήδη κατεδαφίσει την Ανατολική Πτέρυγα.

Ο Σλόσμπεργκ, ο οποίος έγινε γνωστός για τις ιδιόρρυθμες αναρτήσεις του στα κοινωνικά δίκτυα, καλεί τώρα τους Αμερικανούς να χρησιμοποιήσουν τη ψήφο τους για να «σταματήσουν» τον Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές.

«Σε έναν χρόνο από τώρα, θα έχουμε την τελευταία μας ευκαιρία να σταματήσουμε τον Τραμπ», έγραψε. «Η ιστορία μάς παρακολουθεί. Χρειαζόμαστε ηγέτες με θάρρος, πεποίθηση και πραγματικό ενδιαφέρον.», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ έχει εκφράσει στο παρελθόν ανησυχία για τις προοπτικές του κόμματός του στις ενδιάμεσες εκλογές, δηλώνοντας στο One America News Network ότι «όποιος κερδίζει την προεδρία φαίνεται πάντα να χάνει τις ενδιάμεσες». Αν και αυτό συχνά ισχύει, οι Δημοκρατικοί ανέτρεψαν την τάση το 2022, όταν ο Τζο Μπάιντεν ήταν στην εξουσία, διατηρώντας τον έλεγχο της Γερουσίας και χάνοντας οριακά τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Οι πρώτες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Δημοκρατικοί προηγούνται ελαφρώς ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026· σύμφωνα με έρευνα της YouGov/The Economist που διεξήχθη τον Αύγουστο, 43,7% των ψηφοφόρων σκοπεύουν να στηρίξουν το Δημοκρατικό Κόμμα.

Αντίθετα, 38,4% δηλώνουν πρόθεση να ψηφίσουν Ρεπουμπλικανούς - ποσοστό που πέφτει στο 26% όταν συνυπολογιστούν οι ανεξάρτητοι ψηφοφόροι.

Με πληροφορίες από Independent

