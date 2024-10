Τυφώνας Μίλτον: Χωρίς ρεύμα περισσότερα από 2 εκατομμύρια σπίτια στην Φλόριντα

Περισσότερα από 2 εκατομμύρια νοικοκυριά είναι πλέον χωρίς ρεύμα μετά την επέλαση του τυφώνα Μίλτον στην κεντρική Φλόριντα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία.

Η ιστοσελίδα PowerOutages δείχνει ότι σχεδόν το 100% των πελατών στην κομητεία Hardee ήταν χωρίς ρεύμα, ενώ οι άνθρωποι στις κομητείες Sarasota, Manatee και Pinella επλήγησαν επίσης σκληρά από τις διακοπές.

Οι εταιρείες ενέργειας εξυπηρετούν περισσότερους από 11,5 εκατομμύρια λογαριασμούς πελατών σε ολόκληρη την πολιτεία, σύμφωνα με την ιστοσελίδα.

Ο αριθμός των ανθρώπων που έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται καθώς οι ανεμοστρόβιλοι που προκάλεσε ο τυφώνας, οι συνεχείς τροπικοί άνεμοι και οι πλημμύρες κατακλύζουν την περιοχή.

