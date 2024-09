Τυφώνας Γιάγκι: 226 νεκροί και 77 αγνοούμενοι στην Μιανμάρ

Ο απολογισμός των θυμάτων εξαιτίας των πλημμυρών και των κατολισθήσεων που προκάλεσε ο τυφώνας Γιάγκι στη Μιανμάρ διπλασιάστηκε, φθάνοντας τους 226 νεκρούς, ενώ άλλοι 77 άνθρωποι εξακολουθούν ακόμη να αγνοούνται, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της χώρας της νοτιοανατολικής Ασίας.

Ο αριθμός των θανάτων είναι ο διπλάσιος από τον προηγούμενο επίσημο απολογισμό (113 νεκροί). Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, οι πλημμύρες κατέστρεψαν 2.600.000 στρέμματα ορυζώνων και άλλων αγροτικών καλλιεργειών.

Κατά επίσημα δεδομένα, οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις εξαιτίας του τυφώνα αυτού, ο οποίος άρχισε να πλήττει τη νοτιοανατολική Ασία στις αρχές του μήνα, στοίχισαν τη ζωή σε πάνω από 500 ανθρώπους στη Μιανμάρ, στο Βιετνάμ, στο Λάος και στην Ταϊλάνδη.

Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ εκτιμά ότι οι πλημμυροπαθείς στη Μιανμάρ είναι κάπου 631.000.

Η υπηρεσία, που κάνει λόγο για επείγουσα ανάγκη να διανεμηθούν τρόφιμα, πόσιμο νερό, ρούχα στους πληγέντες και να τους διατεθεί στέγη, επισήμανε πως γραμμές τηλεπικοινωνιών έχουν κοπεί, δρόμοι έχουν αποκλειστεί και γέφυρες έχουν υποστεί ζημιές, κατάσταση που περιπλέκει το έργο των σωστικών συνεργείων.

Η έλλειψη επικοινωνίας, ιδιαίτερα με πληγείσες κοινότητες σε απομακρυσμένες περιοχές, κάνει ταυτόχρονα δύσκολη τη συγκέντρωση πληροφοριών για τα θύματα.

Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (ΠΕΠ), άλλη υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών, οι πλημμύρες αυτές είναι οι χειρότερες στην πρόσφατη ιστορία της Μιανμάρ.

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής χούντας στρατηγός Μιν Αούνγκ Χλάιγκ ζήτησε το Σάββατο διεθνή βοήθεια για την αντιμετώπιση της καταστροφής — εξαιρετικά σπάνιο διάβημα: στο παρελθόν, το καθεστώς είχε άλλωστε εμποδίσει να εισέλθει στη χώρα βοήθεια από το εξωτερικό.

