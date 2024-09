Μιανμάρ: Τουλάχιστον 74 οι νεκροί από τον τυφώνα Γιάγκι- Βίντεο από τις καταστροφές

Τουλάχιστον 74 είναι οι νεκροί από τις καταστροφικές πλημμύρες που προκάλεσε ο τυφώνας Γιάγκι στη Μιανμάρ, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών, οι οποίες εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί, καθώς 89 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο προηγούμενος απολογισμός ανέφερε 33 νεκρούς και πάνω από 235.000 εκτοπισμένους.

Οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις που προκάλεσε ο τυφώνας έχουν αφήσει πίσω τους τεράστιες καταστροφές, όχι μόνο στη Μιανμάρ αλλά και σε άλλες χώρες της περιοχής, όπως το Βιετνάμ, το Λάος και την Ταϊλάνδη. Συνολικά, περίπου 350 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις χώρες που επλήγησαν από τον τυφώνα Γιάγκι.

At the end of the day, we have to rely on ourselves. There is no government in Myanmar. #WhatsHappeningInMyanmar#FloodInMyanmar pic.twitter.com/xOBwruYGMC — Civil Disobedience Movement (@cvdom2021) September 14, 2024

Σύμφωνα με την εφημερίδα Global New Light of Myanmar, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται στη Μιανμάρ, όπου πάνω από 65.000 σπίτια, δρόμοι και γέφυρες έχουν καταστραφεί. Τεράστιες γεωργικές εκτάσεις έχουν πλημμυρίσει στο κεντρικό τμήμα της χώρας, κοντά στην πρωτεύουσα Ναϊπιντάου, ενώ κατολισθήσεις σημειώθηκαν σε αρκετές ορεινές περιοχές.

Flooding and landslides from Typhoon Yagi's remnants have killed at least 160 in Myanmar, adding to the suffering in a country already plagued by war and an unstable economy.



📷: AFP#Myanmar #flood pic.twitter.com/8APWzygfT4 — Radio Free Asia (@RadioFreeAsia) September 14, 2024

Σε μια σπάνια κίνηση, ο επικεφαλής της χούντας της Μιανμάρ, στρατηγός Μιν Αούνγκ Λάινγκ, απηύθυνε έκκληση για διεθνή βοήθεια, παρά το γεγονός ότι σε προηγούμενες περιπτώσεις είχε αρνηθεί εξωτερική συνδρομή. Τον Ιούνιο του 2023, είχε αναστείλει τις άδειες εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις που προσπαθούσαν να βοηθήσουν σχεδόν ένα εκατομμύριο πληγέντες από τον κυκλώνα Μόκα. Η απόφαση αυτή είχε προκαλέσει τότε την έντονη αντίδραση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος την είχε χαρακτηρίσει «ακατανόητη».

Typhoon Yagi swept across Vietnam, Thailand, Myanmar and Laos, causing widespread devastation and significant damage to infrastructure pic.twitter.com/8e3TGly94V — TRT World (@trtworld) September 13, 2024

Η κατάσταση στη Μιανμάρ παραμένει κρίσιμη, με τις τοπικές αρχές και τους διεθνείς οργανισμούς να αγωνίζονται να ανταποκριθούν στις άμεσες ανάγκες των πληγέντων και να προλάβουν περαιτέρω ανθρωπιστική καταστροφή.