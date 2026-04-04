Τσάντα από δέρμα τυραννόσαυρου θα δημοπρατηθεί στο Άμστερνταμ

Επιστήμονες και σχεδιαστές μόδας παρουσίασαν την Πέμπτη (2/4) μια τσάντα φτιαγμένη από κολλαγόνο που προέρχεται από απολιθώματα Τυραννόσαυρου Rex (T. Rex) που βρέθηκαν στις ΗΠΑ, μια μοναδική δημιουργία σκοπός της οποίας είναι να αποδείξει την αξία του εργαστηριακά καλλιεργημένου δέρματος.

Η τσάντα, σε χρώμα πετρόλ, εκτέθηκε πάνω σε έναν βράχο μέσα σε κλουβί, κάτω από ένα ομοίωμα του δεινόσαυρου στο μουσείο Art Zoo του Άμστερνταμ, όπου θα δημοπρατηθεί τον επόμενο μήνα με αναφερόμενη τιμή εκκίνησης πάνω από μισό εκατομμύριο δολάρια.

Οι επιστήμονες που είχαν αυτήν την πρωτοβουλία είπαν ότι το υλικό αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας αρχαία τμήματα πρωτεΐνης που εξήχθησαν από απολιθώματα δεινοσαύρου, τα οποία εισήχθησαν σε κύτταρο ενός άλλου ζώου (δεν προσδιόρισαν ποιου) ώστε να παραχθεί κολλαγόνο και, από αυτό, δέρμα.

Scientists and designers unveiled on Thursday a handbag made with collagen derived from Tyrannosaurus rex fossils from the U.S. in a unique creation intended to demonstrate the value of laboratory-grown leather. https://t.co/3pyAn3cUr9 https://t.co/3pyAn3cUr9 — Reuters Science News (@ReutersScience) April 2, 2026

«Οι τεχνικές προκλήσεις ήταν πολλές» είπε ο Τόμας Μίτσελ, διευθύνων σύμβουλος της Organoid Company, μιας από τις τρεις εταιρείες που συμμετείχαν στο σχέδιο δημιουργίας της «τσάντας από δέρμα τυραννόσαυρου».

Η εταιρεία γονιδιωματικής μηχανικής Organoid και ο διαφημιστικός όμιλος VML, μια άλλη από τις εταιρείες που ασχολήθηκαν με το έργο, είχαν συνεργαστεί και το 2023 για τη δημιουργία ενός γιγαντιαίου κεφτέ, συνδυάζοντας το DNA ενός μαλλιαρού μαμούθ με κύτταρα προβάτου.

Ο Τσε Κόνον, διευθύνων σύμβουλος της Lab-Grown Leather Ltd., η οποία εργάστηκε για την παραγωγή του δέρματος της τσάντας από το τροποποιημένο κολλαγόνο, δήλωσε ότι το γεγονός ότι προήλθε από Τυραννόσαυρο Ρεξ του έδωσε πρόσθετη δυναμική.

«Δεν πρόκειται μόνο για μια οικολογική εναλλακτική λύση αντί του δέρματος, είναι μια τεχνολογική αναβάθμιση», είπε για το εργαστηριακά καλλιεργημένο δέρμα.

Ορισμένοι επιστήμονες, που δεν έχουν σχέση με το σχέδιο αυτό, εξέφρασαν επιφυλάξεις για τον όρο «δέρμα Τυραννόσαυρου Rex», υποστηρίζοντας ότι απαιτείται υλικό και από άλλα ζώα.

Η Ολλανδή παλαιοντολόγος σπονδυλωτών Μέλανι Ντούρινγκ από το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ υποστήριξε ότι το κολλαγόνο μπορεί να παραμείνει στα οστά των δεινοσαύρων μόνο ως θραύσματα ιχνών, τα οποία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναδημιουργία δέρματος από τυραννόσαυρο.

Παρόμοια ήταν η άποψη και του Τόμας Ρ. Χολτζ Τζούνιορ, παλαιοντολόγου στο Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ, που εξήγησε ότι το κολλαγόνο στα απολιθώματα προέρχεται από το εσωτερικό των οστών και όχι από το δέρμα.

«Όταν κάνεις κάτι καινούργιο για πρώτη φορά, υπάρχει πάντα κριτική», απάντησε ο Μίτσελ. «Και είμαστε πραγματικά ευγνώμονες για αυτή την κριτική. Είναι το θεμέλιο της επιστημονικής έρευνας», εξήγησε.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Τμήμα του Πύργου του Άιφελ θα είναι σύντομα διαθέσιμο για αγορά