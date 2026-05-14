Η Κούβα ανακοίνωσε ότι εξαντλήθηκαν τα καύσιμα για ηλεκτροπαραγωγή - Έως και 22 ώρες χωρίς ρεύμα

Σωροί από σκουπίδια που καίγονται γεμίζουν τους δρόμους με καπνό κατά τη διάρκεια των συνεχιζόμενων διακοπών ρεύματος και της έλλειψης καυσίμων που έχει διαταράξει τις περισυλλογής σκουπιδιών / Φωτ.: Getty Images
Η Κούβα βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις σοβαρότερες ενεργειακές κρίσεις των τελευταίων ετών, με διακοπές ρεύματος που σε ορισμένες περιοχές της Αβάνας φτάνουν ακόμη και τις 20 με 22 ώρες ημερησίως.

Η κατάσταση προκάλεσε νέες διαδηλώσεις στην κουβανική πρωτεύουσα το βράδυ της Τετάρτης, με εκατοντάδες ανθρώπους να βγαίνουν στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για τα συνεχή μπλακ άουτ και τις ελλείψεις καυσίμων.

Σύμφωνα με μαρτυρίες και βίντεο που μετέδωσαν διεθνή πρακτορεία, διαδηλωτές έστησαν οδοφράγματα, έβαλαν φωτιές σε σωρούς σκουπιδιών και φώναζαν συνθήματα κατά της κυβέρνησης, ενώ σε ορισμένες συνοικίες ακούγονταν φωνές όπως «δώστε μας ρεύμα».

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις στην Αβάνα από την αρχή της ενεργειακής κρίσης στις αρχές του έτους.

Ο υπουργός Ενέργειας Βισέντε ντε λα Ο Λέβι δήλωσε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι η χώρα έχει εξαντλήσει πλήρως τα αποθέματα diesel και μαζούτ που χρησιμοποιούνται για την ηλεκτροπαραγωγή.

Όπως ανέφερε, η μοναδική διαθέσιμη πηγή ενέργειας προέρχεται πλέον από την περιορισμένη παραγωγή φυσικού αερίου εντός της Κούβας, ενώ χαρακτήρισε την κατάσταση του ηλεκτρικού δικτύου «κρίσιμη».

Η ενεργειακή κατάρρευση έχει προκαλέσει σοβαρές δυσλειτουργίες σε νοσοκομεία, σχολεία και δημόσιες υπηρεσίες, ενώ επηρεάζεται και ο τουρισμός, βασικός τομέας της κουβανικής οικονομίας.

Ο πρόεδρος της χώρας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ απέδωσε την επιδείνωση της κρίσης στον αμερικανικό οικονομικό αποκλεισμό και στις πιέσεις της Ουάσινγκτον προς χώρες που συνεχίζουν να προμηθεύουν την Κούβα με καύσιμα.

«Αυτή η δραματική επιδείνωση έχει μία βασική αιτία: τον ενεργειακό αποκλεισμό που επιβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε σε ανάρτησή του.

Η τουριστική βιομηχανία της Κούβας έχει επηρεαστεί έντονα από τις κυρώσεις στις ΗΠΑ / Φωτ.: EPA

Η Κούβα βασιζόταν παραδοσιακά σε εισαγωγές πετρελαίου από τη Βενεζουέλα και το Μεξικό για την τροφοδοσία των διυλιστηρίων και των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, οι αποστολές καυσίμων έχουν περιοριστεί σημαντικά μετά τις απειλές της κυβέρνησης Τραμπ για επιβολή δασμών και κυρώσεων σε χώρες που συνεχίζουν να εξάγουν πετρέλαιο προς την Κούβα.

Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες επανέφεραν πρόταση ανθρωπιστικής βοήθειας ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων προς την Κούβα, συνδέοντάς την με «ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις» στο πολιτικό σύστημα της χώρας.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε ότι η βοήθεια θα μπορούσε να διανεμηθεί μέσω της Καθολικής Εκκλησίας και ανθρωπιστικών οργανώσεων, ενώ η κουβανική κυβέρνηση αρνείται ότι έχει απορρίψει επίσημα την αμερικανική πρόταση και χαρακτηρίζει τις κυρώσεις της Ουάσινγκτον «παράνομες και καταχρηστικές».

Με πληροφορίες από BBC

