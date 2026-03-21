Σχεδόν 300 αντικείμενα της Γκουίνεθ Πάλτροου σε δημοπρασία, από καθημερινά είδη έως haute couture

Σχεδόν 300 προσωπικά αντικείμενα της Γκουίνεθ Πάλτροου αναμένεται να τεθούν σε δημοπρασία την ερχόμενη εβδομάδα στο Λος Άντζελες, σε μια πώληση που συνδυάζει είδη καθημερινής χρήσης με κομμάτια υψηλής μόδας.

Οι τιμές εκκίνησης κινούνται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, από περίπου 50 έως 75 δολάρια για ορισμένα αντικείμενα, σε αντίθεση με άλλες δημοπρασίες διασημοτήτων που έχουν καταγράψει εξαψήφια ποσά.

Η δημοπρασία διοργανώνεται από τον οίκο Julien’s Auctions, γνωστό για πωλήσεις ιστορικών αντικειμένων, όπως το περίφημο λευκό φόρεμα της Marilyn Monroe ή το δερμάτινο μπουφάν της Olivia Newton-John από την ταινία Grease. Σε αντίθεση με εκείνα τα αντικείμενα, η τρέχουσα συλλογή της Πάλτροου στοχεύει σε ευρύτερο κοινό.

Ήδη πριν από τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, ορισμένα κομμάτια έχουν προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον. Ένα T-shirt Dolce & Gabbana του 2001 με το σύνθημα «Material Girl» έχει δεχθεί προσφορές που φτάνουν τα 800 δολάρια, ενώ μια φόρμα RED Valentino έχει αγγίξει τα 600 δολάρια. Ένα κολιέ με τη λέξη «mom» έχει φτάσει τα 700 δολάρια, ενώ άλλα αντικείμενα, όπως μια μαύρη φόρμα από το brand Goop, παραμένουν σε χαμηλότερα επίπεδα. Η διαδικασία αναμένεται να κορυφωθεί μέχρι την ημέρα της δημοπρασίας την Τρίτη.

Η απόφαση για την πώληση προέκυψε μετά από πυρκαγιά σε αποθηκευτικό χώρο και μετακόμιση της ηθοποιού. Σε συνέντευξή της στο Vogue, η Πάλτροου ανέφερε ότι θα προτιμούσε μια μεγάλη «πώληση γκαράζ», κάτι που αντικατοπτρίζεται εν μέρει στη σύνθεση των αντικειμένων. Στη δημοπρασία περιλαμβάνονται ρούχα από τη δική της σειρά Goop G Label, γυαλιά και κοσμήματα καθημερινής χρήσης.

Ο συνιδρυτής του οίκου, Martin Nolan, τόνισε ότι στόχος ήταν να αποφευχθεί μια ελιτίστικη εικόνα. Όπως σημείωσε, «ακόμη και μια διασημότητα όπως η Γκουίνεθ Πάλτροου έχει τα δικά της πράγματα», προσθέτοντας ότι η ίδια υιοθετεί πλέον μια πιο αυστηρή στάση απέναντι στη συσσώρευση αντικειμένων.

Παράλληλα, η δημοπρασία περιλαμβάνει και κομμάτια που αντικατοπτρίζουν την πορεία της στον χώρο της ψυχαγωγίας και της μόδας, όπως ένα φόρεμα Atelier Versace που φόρεσε στα Country Music Awards το 2010 και ένα φόρεμα Christian Dior του 1999, σχεδιασμένο από τον John Galliano.

Η συντάκτρια μόδας της αμερικανικής έκδοσης του Vogue, Hannah Jackson, σημείωσε ότι η παρουσία πιο καθημερινών αντικειμένων έρχεται σε αντίθεση με την εικόνα που συχνά αποδίδεται στους διάσημους. Σύμφωνα με τον Nolan, η συγκεκριμένη δημοπρασία μπορεί να αποτελέσει είσοδο για νέους συλλέκτες, καθώς συνδυάζει προσιτές τιμές με αντικείμενα που φέρουν το όνομα μιας εν ενεργεία και δημοφιλούς προσωπικότητας.

Με πληροφορίες από Guardian