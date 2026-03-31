Τμήμα του Πύργου του Άιφελ θα είναι σύντομα διαθέσιμο για αγορά

Ένα αυθεντικό τμήμα του Πύργου του Άιφελ θα βγει σύντομα προς πώληση σε δημοπρασία στη Γαλλία.

Στις 21 Μαΐου, ένα τμήμα της σκάλας του ορόσημου του Παρισιού θα πωληθεί στον πλειοδότη με την καλύτερη προσφορά.

Ο Πύργος του Άιφελ σχεδιάστηκε από τον Γάλλο πολιτικό μηχανικό Γκουστάβ Άιφελ, ενώ η κατασκευή του ολοκληρώθηκε επίσημα τον Μάρτιο του 1889.

Το 1983, οι σπειροειδείς σκάλες που συνέδεαν τον δεύτερο με τον τρίτο όροφο αποσυναρμολογήθηκαν σε 24 ξεχωριστά τμήματα, αντικαταστάθηκαν από ανελκυστήρες και πωλήθηκαν σε δημοπρασία.

Ένα κομμάτι μήκους 4,27 μέτρων βρίσκεται στον πρώτο όροφο του Πύργου του Άιφελ, ενώ άλλα εκτίθενται στο Μουσείο Ορσέ, στο La Villette και στο Μουσείο Σιδήρου στο Παρίσι.

Τα υπόλοιπα 20 τμήματα πωλήθηκαν σε δημοπρασία και βρίσκονται διάσπαρτα σε όλο τον κόσμο, από τη Disneyland έως ιαπωνικούς κήπους στο Γιαμανάσι.

Η δημοπρασία για το τμήμα του Πύργου του Άιφελ

Ο γαλλικός οίκος δημοπρασιών Artcurial διοργανώνει τη δημοπρασία για την πώληση ενός αυθεντικού τμήματος του διάσημου πύργου, το οποίο ανήκει σε ανώνυμο πωλητή.

Το σπάνιο τμήμα που διατίθεται προς πώληση έχει ύψος 2,6 μέτρα και πρόσφατα αποκαταστάθηκε στο αρχικό καφέ χρώμα του, αφού παρέμεινε στην ίδια ιδιωτική συλλογή για πάνω από σαράντα χρόνια.

Είναι το πέμπτο κομμάτι της σκάλας που επαναπωλείται από το 2013.

Το 2016, ένα κομμάτι ύψους 2,6 μέτρων πουλήθηκε 523.800 ευρώ μετά από μια σκληρή μάχη προσφορών.

Σύμφωνα με την Artcurial, η δημοπρασία του Μαΐου θα μπορούσε να φτάσει τα 50.000 ευρώ.

Ο οίκος δημοπρασιών δήλωσε: «Στις 21 Μαΐου 2026, το τμήμα Art Deco της Artcurial θα παρουσιάσει ένα κομμάτι της ιστορίας του Πύργου του Άιφελ: ένα τμήμα της αρχικής σπειροειδούς σκάλας που χρονολογείται από το 1889, σχεδιασμένο υπό την επίβλεψη του Γκουστάβ Άιφελ. Αυτό το κομμάτι, τμήμα της σκάλας που συνδέει τον δεύτερο με τον τρίτο όροφο, εκτιμάται ότι θα πιάσει 40.000-50.000 ευρώ».

«Με συνολικό ύψος 2,75 μέτρα (2,60 μέτρα μέχρι το πλατύσκαλο) και διάμετρο 1,75 μέτρα, αυτή η κατασκευή, με 14 σκαλοπάτια που στηρίζονται σε μια βάση σε σχήμα σταυρού, αποτελούσε μέρος της ελικοειδούς σκάλας που κάποτε επέτρεπε στους επισκέπτες να φτάσουν στην κορυφή του Πύργου του Άιφελ».

Με πληροφορίες από Independent

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Παιδικά σκίτσα της Βασίλισσας Ελισάβετ βγαίνουν σε δημοπρασία: Βρέθηκαν κρυμμένα κάτω από ένα κρεβάτι