Trully one of the greatest: Το «αντίο» των διασήμων στη Μάγκι Σμιθ 

Σήμερα το πρωί «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μάγκι Σμιθ.

Η οικογένεια της Μάγκι Σμιθ εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τον θάνατό της. Οι δύο γιοι της Toby Stephens και Chris Larkin ανέφεραν πως η μητέρα τους έφυγε ήσυχα το πρωί της Παρασκευής.

«Με μεγάλη θλίψη πρέπει να ανακοινώσουμε τον θάνατο της Dame Maggie Smith.Έφυγε ειρηνικά από τη ζωή στο νοσοκομείο νωρίς σήμερα το πρωί, Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου. Έντονα κλειστός άνθρωπος, ήταν μαζί με τους φίλους και την οικογένειά της στο τέλος. Αφήνει δύο γιους και πέντε αγαπημένα εγγόνια που είναι συντετριμμένα από την απώλεια της εξαιρετικής μητέρας και γιαγιάς τους. Θα θέλαμε με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσουμε το υπέροχο προσωπικό του νοσοκομείου Chelsea and Westminster για τη φροντίδα και την αμέριστη ευγένειά τους κατά τις τελευταίες ημέρες της. Σας ευχαριστούμε για όλα τα ευγενικά σας μηνύματα και την υποστήριξή σας και σας ζητάμε να σεβαστείτε την ιδιωτική μας ζωή αυτή τη στιγμή», αναφέρει η ανακοίνωσή τους.

Αμέσως μετά την είδηση του θανάτου της, τα κοινωνικά δίκτυα γέμισαν από μηνύματα αγάπης. Διασημότητες και μη αποχαιρέτησαν τη βρετανίδα ηθοποιό που μάλιστα, έχει λάβει τιμητικά τον τίτλο Dame από τη βασίλισσα της Αγγλίας, τον μεγαλύτερο φόρο τιμής.

Ρομπ Λόου: «Είχα τη μοναδική εμπειρία να δουλέψω μαζί της. Ήταν σαν λέαινα που μπορούσε να τους φάει όλους ζωντανούς. Ήταν αστεία και πολύ καλή παρέα. Δεν θα δούμε ξανά άλλη σαν εκείνη».

Saddened to hear Dame Maggie Smith has passed. I had the unforgettable experience of working with her; sharing a two-shot was like being paired with a lion. She could eat anyone alive, and often did. But funny, and great company. And suffered no fools. We will never see another.… pic.twitter.com/wjJCL7FqWf — Rob Lowe (@RobLowe) September 27, 2024

Νταν Στίβενς: «Μία από τις καλύτερες. RIP»

Κιρ Στάρμερ: «Η Μάγκι Σμιθ μας ξενάγησε σε νέους κόσμους με τις αμέτρητες ιστορίες της. Αγαπήθηκε πολύ για το τεράστιο ταλέντο της και ήταν ένας εθνικός θησαυρός».

Dame Maggie Smith introduced us to new worlds with the countless stories she acted over her long career.



She was beloved by so many for her great talent, becoming a true national treasure whose work will be cherished for generations to come.



Our thoughts are with her family and… — Keir Starmer (@Keir_Starmer) September 27, 2024

Ο επίσημος λογαριασμός των BAFTA, έγραψε: «Ήταν ένας βρετανικός θρύλος».