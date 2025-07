Διπλωματικό επεισόδιο στη Λιβύη: Γιατί ο Χαφτάρ «έδιωξε» την ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία

Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ της Λιβύης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά την απόφαση του στρατηγού Χαλίφα Χαφτάρ να κηρύξει ανεπιθύμητη την ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία που επισκέφθηκε τη Βεγγάζη, προκαλώντας έντονη διπλωματική δυσφορία στις Βρυξέλλες και αντιδράσεις σε Αθήνα, Ρώμη και Βαλέτα.

Η αποστολή, στην οποία συμμετείχαν ευρωπαίοι υπουργοί Εσωτερικών καθώς και ο Έλληνας υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, είχε προηγουμένως συναντηθεί με την κυβέρνηση της Τρίπολης. Η συνάντηση με τον πρωθυπουργό Αμπντουλχαμίντ Ντμπεϊμπά είχε θετικό κλίμα, με τον Θάνο Πλεύρη να δηλώνει μετά το πέρασς της:

«Θέλουμε να δώσουμε ένα σαφές μήνυμα, ότι θα βοηθήσουμε τη Λιβύη να κρατήσει τους παράνομους μετανάστες, να αποτρέψει τις αναχωρήσεις προς την ΕΕ και παράλληλα να επιστρέψουν οι παράνομοι μετανάστες πίσω στην πατρίδα τους. Σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεργαστούμε. Η Κρήτη δέχεται τεράστια πίεση από την Ανατολική Ακτή κι αυτό θέλουμε να το αποτρέψουμε».

Ωστόσο, το σκηνικό άλλαξε δραματικά στη Βεγγάζη, όταν κατά την άφιξη της ευρωπαϊκής αποστολής στο αεροδρόμιο, εκπρόσωποι της μη διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης απαίτησαν να συμμετάσχουν στη συνάντηση με τον Χαφτάρ.

Η απαίτηση αυτή ερμηνεύθηκε ως προσπάθεια εξαναγκασμού των Ευρωπαίων σε έμμεση αναγνώριση της ανατολικής κυβέρνησης, που εδρεύει στη Βεγγάζη και υποστηρίζεται από το κοινοβούλιο της χώρας. Η ευρωπαϊκή πλευρά, που δεν είχε εντολή για τέτοια συνάντηση, αρνήθηκε. Λίγη ώρα αργότερα, ο εναλλακτικός πρωθυπουργός Οσάμα Χαμάντ εξέδωσε ανακοίνωση κηρύσσοντας την αποστολή persona non grata και ζητώντας την άμεση αποχώρησή της από τη Λιβύη. Η αποχώρηση πράγματι έγινε άμεσα.

