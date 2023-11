Τουρκία: Σοβαρά επεισόδια σε συγκέντρωση σε νατοϊκή βάση για το Παλαιστινιακό

Εκτενή επεισόδια σημειώθηκαν στην Τουρκία μετά από επέμβαση της αστυνομίας σε συγκέντρωση μπροστά από την νατοϊκή βάση του Ιντζιρλίκ για το Παλαιστινιακό.

Την συγκέντρωση, όπου σημειώθηκαν τα επεισόδια, είχε διοργανώσει η ίδια μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία το 2010 είχε στείλει στη Γάζα το πλοίο «Mavi Marmara» με τα γνωστά επακόλουθα.

Αναλυτικότερα, η τουρκική αστυνομία έκανε σήμερα το μεσημέρι χρήση δακρυγόνων και αντλιών νερού για να διαλύσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας υπέρ των Παλαιστινίων, όταν οι διαδηλωτές επιχείρησαν να μπουν στην αεροπορική βάση του Ιντζιρλίκ, όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις.

Τη συγκέντρωση διοργάνωσε, ενώ ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς συνεχίζεται, η ισλαμιστικού προσανατολισμού τουρκική ΜΚΟ «ΙΗΗ Ίδρυμα Ανθρωπιστικής Βοήθειας». Την Παρασκευή, η συγκεκριμένη ΜΚΟ ξεκίνησε πορεία με αυτοκινητοπομπή από την Κωνσταντινούπολη, με προορισμό το Ιντζιρλίκ, στη νότια Τουρκία, με στόχο τον αποκλεισμό της βάσης. Σήμερα η αυτοκινητοπομπή διήνυσε το τελευταίο τμήμα της πορείας της, ενώ στο Ιντζιρλίκ κατέφθασαν και αυτοκίνητα με διαδηλωτές από την επαρχία Ούρφα της νοτιοανατολικής Τουρκίας.

🆕NATO base at 🇹🇷 Incirlik, #Turkyie used for 🇬🇧UK-🇺🇲US-🇪🇺EU-armed #GazaGenocide stormed by protestors. Context: https://t.co/Sfw6bEZfPh pic.twitter.com/b9XzfhmSZv

Πρόκειται για την ίδια οργάνωση που το 2010 είχε στείλει στη Γάζα το πλοίο «Mavi Marmara». Το πλοίο αποτελούσε μέρος του «Στόλου Ελευθερίας» που επιχείρησε να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας και επέβαιναν σε αυτό περίπου 800 ακτιβιστές. Ισραηλινοί καταδρομείς επέδραμαν στο πλοίο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 10 ακτιβιστές και πολλοί να τραυματιστούν, εκ των οποίων 10 Ισραηλινοί στρατιώτες. Μετά το επεισόδιο αυτό είχαν «παγώσει» οι διπλωματικές σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας.

Ο πρόεδρος της οργάνωσης Μπουλέντ Γιλντιρίμ ζητά από την τουρκική κυβέρνηση να κλείσει τις αμερικανικές βάσεις Ιντζίρλικ και Κιουρέτζικ, ισχυριζόμενος ότι αυτές αποτελούν μέρος του σχεδίου κατοχής της Τουρκίας από τις ΗΠΑ. Έχει επίσης απευθύνει έκκληση για αποκλεισμό των αμερικανικών βάσεων σε όλο τον κόσμο.

In #Turkey, a crowd of pro-Palestinian demonstrators gathered near the Turkish-U.S. Incirlik Air Base: they tried to break into its territory.



Police used tear gas and water cannons to disperse the protesters. pic.twitter.com/7IV4gXq6FK