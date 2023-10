Ερντογάν: «Aνοίγουμε πανιά για τον δεύτερο αιώνα, τον Αιώνα της Τουρκίας»

Η τροποποίηση του Συντάγματος στην Τουρκία είναι ο στόχος για τα επόμενα χρόνια, όπως προανήγγειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Η Δημοκρατία της Τουρκίας, την οποία κηρύξαμε στις 29 Οκτωβρίου 1923 συμπληρώνει σήμερα έναν αιώνα και ανοίγει πανιά για τον δεύτερο αιώνα της, τον οποίο αποκαλούμε Αιώνα της Τουρκίας», δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την ομιλία του για την εν λόγω επέτειο.

Ο Τούρκος πρόεδρος συμπλήρωσε πως, όπως επιθυμούσε ο ιδρυτής της σύγχρονης Τουρκίας, ο Κεμάλ Ατατούρκ, «η χώρα του σήμερα λειτουργεί ως φύλακας για τους εγκαταλελειμμένους σε αυτήν την περιοχή και στον κόσμο». Πρόσθεσε επίσης ότι η Τουρκία «σπεύδει σε βοήθεια όσων έχουν ανάγκη, από τον Καύκασο μέχρι την Ασία, από το Τουρκεστάν μέχρι την Παλαιστίνη».

«Η Δημοκρατία μας είναι ασφαλής και σε καλά χέρια, όπως δεν ήταν ποτέ. Αναπαύσου εν ειρήνη», δήλωσε το πρωί ο Ερντογάν, επισκεπτόμενος το μαυσωλείο του Ατατούρκ στην Άγκυρα. Απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης ότι επιχειρεί να διαγράψει την κληρονομιά του Ατατούρκ, ο Ερντογάν είπε στην ομιλία του ότι «αγαπά κάθε φάση του ένδοξου παρελθόντος μας».

🇹🇷 On the Republic of Türkiye's centenary, President Erdogan sends warm Republic Day wishes to people around the globe, and pays tribute to Mustafa Kemal Ataturk at Anitkabir, celebrating a century of progress and unity ⤵️ pic.twitter.com/Y0a2tFM29J