Τουρκία: Πυρκαγιές στα δυτικά, χιόνι στα ανατολικά «για πρώτη φορά μέσα στον Ιούλιο»

Χιονοπτώσεις σημειώθηκαν σήμερα στα οροπέδια της βορειοανατολικής Τουρκίας, την ώρα που εκατοντάδες χιλιόμετρα δυτικότερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να μάχονται με μεγάλες δασικές πυρκαγιές στις παραθαλάσσιες περιοχές.

Σε πολλές επαρχίες της ανατολικής Ανατολίας – όπως η Ριζούντα, η Τραπεζούντα, το Μπαϊμπούρτ και το Ερζερούμ – καταγράφηκαν σπάνιες για την εποχή χιονοπτώσεις, πρωτοφανείς εδώ και δεκαετίες, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο, κάτοικος της Ριζούντας: «Είμαι 65 ετών, έχω ζήσει σχεδόν όλη μου τη ζωή εδώ και είναι η πρώτη φορά που βλέπω χιόνι μέσα στον Ιούλιο. Χιόνιζε συνεχώς για 4-5 ώρες».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η περιοχή του Αρτβίν, κοντά στα σύνορα με τη Γεωργία, δέχτηκε το μεγαλύτερο πλήγμα. «Στη Ριζούντα έχουμε συχνά κλιματικές ιδιαιτερότητες, αλλά οι παλιότεροι θυμούνται να έχει ξαναχιονίσει Ιούλιο πριν 30 ή 40 χρόνια – έκτοτε όμως ποτέ», είπε.

Πλάνα που μετέδωσε το πρακτορείο DHA δείχνουν μια πέτρινη κατοικία στη Ριζούντα σκεπασμένη με χιόνι πάχους πάνω από 10 εκατοστά.

Χιόνι έπεσε σε έκταση περίπου 100 χιλιομέτρων σε όλη την βορειοανατολική Τουρκία. Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Anadolu, έντονες βροχές στην επαρχία της Τραπεζούντας μετατράπηκαν σε χιόνι, καθώς η θερμοκρασία έπεσε απότομα.

Αντίθετα, 1.600 χιλιόμετρα δυτικότερα, η Σμύρνη συνεχίζει να δοκιμάζεται από μεγάλες πυρκαγιές που τροφοδοτούνται από ξηρασία και δυνατούς ανέμους που φτάνουν τα 85 χιλιόμετρα την ώρα.

Η θερμοκρασία αναμένεται να ανέβει ακόμη περισσότερο το Σαββατοκύριακο και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας να αγγίξει ή και να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου στις δυτικές ακτές και τη νοτιοανατολική Τουρκία.

A rare blanket of heavy snow fell on parts of northeastern Turkey on Friday as the rest of the country sweltered in searing summer heat with firefighters battling wildfires, local media reported. https://t.co/b4a0w9U8zD pic.twitter.com/WUCV71JMVT