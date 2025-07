Τουρκία: Δύο νεκροί από τις φωτιές – Η οργάνωση «Παιδιά της Φωτιάς» ανέλαβε την ευθύνη για τους εμπρησμούς

Δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις μεγάλες πυρκαγιές που μαίνονται για έβδομη συνεχόμενη ημέρα στη δυτική Τουρκία, ενώ μια οργάνωση με ασαφή ταυτότητα και φερόμενους δεσμούς με το PKK ανέλαβε την ευθύνη για «δεκάδες εμπρησμούς» σε έξι πόλεις της χώρας.

Οι αρχές δίνουν μάχη με τις φλόγες στις πόλεις Σμύρνη, Αττάλεια και Κωνσταντινούπολη, ενώ χιλιάδες κάτοικοι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Το πιο πρόσφατο θύμα ήταν ο Ιμπραΐμ Ντεμίρ, χειριστής εκσκαφέα που έχασε τη ζωή του ενώ επιχειρούσε στην περιοχή Οντεμίς της Σμύρνης. Λίγες ημέρες νωρίτερα, 81χρονος κατάκοιτος άνδρας έχασε τη ζωή του όταν οι φλόγες τύλιξαν το σπίτι του.

Massive Fires in Turkey



The Minister İbrahim Yumaklı recently stated that there are 77 acvive Forrest fires, and nine of the fires are currently extremely large.



The Manisa Akhisar, İzmir Kuyucak, and Doğanbey fires are still out of control.#Turkey #Fires #izmir pic.twitter.com/QDIe3wToRE