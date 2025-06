Τουρκία: Μαίνεται η φωτιά στη Σμύρνη - Εκκενώσεις οικισμών

Ολονύχτια μάχη με τα πύρινα μέτωπα δόθηκε στη Σμύρνη, καθώς διαδοχικές δασικές φωτιές προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές στη γειτονική Τουρκία.

Με το πρώτο φως της ημέρας, αποκαλύφθηκε το μέγεθος της καταστροφής στη δασική περιοχή. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η φωτιά έφτασε στο συγκρότημα κατοικιών Doğankent, οδηγώντας στην εκκένωση της παραθεριστικής συνοικίας και στη διακοπή της ηλεκτροδότησης. Πολλά σπίτια υπέστησαν σοβαρές ζημιές και κρίθηκαν ακατάλληλα για κατοίκηση.

Η φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής στις περιοχές Σεφεριχισάρ και Μεντερές, στα νότια και νοτιοδυτικά της επαρχίας της Σμύρνης. Εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, με ταχύτητες που έφταναν τα 70 έως 117 χιλιόμετρα την ώρα, η πυρκαγιά εξαπλώθηκε γρήγορα, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Σουλεϊμάν Ελμπάν.

Οι δυνατοί άνεμοι δυσχέραναν την επέμβαση των εναέριων μέσων πυρόσβεσης, με αποτέλεσμα μόνο δύο αεροσκάφη να καταφέρουν να πραγματοποιήσουν ρίψεις νερού, ενισχύοντας τις επίγειες δυνάμεις, όπως ανέφερε ο Ελμπάν.

Στην περιοχή του Σεφεριχισάρ, πέντε συνοικίες εκκενώθηκαν προληπτικά, καθώς οι φλόγες πλησίασαν κατοικίες. Κάτοικος του χωριού Ουρκμέζ ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι κάτοικοι έκοβαν δέντρα για να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες και να προστατεύσουν τα σπίτια τους.

Παράλληλα, μια άλλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε χωματερή στο Γκαζιεμίρ, περίπου 13 χιλιόμετρα από το κέντρο της Σμύρνης, επεκτάθηκε σε δασική έκταση και απείλησε τη βιομηχανική περιοχή του Οτοκέντ, όπου στεγάζονται πολλές αντιπροσωπείες αυτοκινήτων. Σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι NTV, μία από αυτές καταστράφηκε από τη φωτιά.

Massive Fires in Turkey



The Minister İbrahim Yumaklı recently stated that there are 77 acvive Forrest fires, and nine of the fires are currently extremely large.



The Manisa Akhisar, İzmir Kuyucak, and Doğanbey fires are still out of control.#Turkey #Fires #izmir pic.twitter.com/QDIe3wToRE