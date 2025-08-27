ΔΙΕΘΝΗ
Τουρκία εναντίον Νετανιάχου για αναγνώριση Γενοκτονίας των Αρμενίων

«Δικάζεται για τον ρόλο του στη γενοκτονία που διαπράττεται εναντίον του παλαιστινιακού λαού και προσπαθεί να συγκαλύψει τα εγκλήματα» αναφέρει το τουρκικό ΥΠΕΞ

Φωτ. αρχείου: EPA
Ο Νετανιάχου αναγνωρίζει για πρώτη φορά τη Γενοκτονία Αρμενίων, Ασσυρίων και Ελλήνων από τους Οθωμανούς και η αντίδραση της Τουρκίας ήλθε άμεσα, με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Το τουρκικό ΥΠΕΞ κατηγορεί, μεταξύ άλλων, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, για «τον ρόλο του στη γενοκτονία που διαπράττεται εναντίον του παλαιστινιακού λαού».

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ κατά Νετανιάχου:

«Η δήλωση του Νετανιάχου σχετικά με τα γεγονότα του 1915 αποτελεί μια προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης οδυνηρών ιστορικών γεγονότων. Ο Νετανιάχου, ο οποίος δικάζεται για τον ρόλο του στη γενοκτονία κατά του παλαιστινιακού λαού, επιχειρεί να συγκαλύψει τα εγκλήματα που αυτός και η κυβέρνησή του διαπράττουν. Καταδικάζουμε και απορρίπτουμε αυτή την προσέγγιση, η οποία δεν συνάδει με τις ιστορικές και νομικές πραγματικότητες».

 
 
