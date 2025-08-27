ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ο Νετανιάχου αναγνωρίζει για πρώτη φορά τη Γενοκτονία Αρμενίων, Ασσυρίων και Ελλήνων από τους Οθωμανούς

Για πρώτη φορά, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αναγνώρισε δημόσια τη γενοκτονία που διέπραξε η Οθωμανική Αυτοκρατορία εναντίον Αρμενίων, Ασσυρίων και Ελλήνων - Η δήλωση φέρνει στο προσκήνιο ένα ζήτημα που το Ισραήλ απέφευγε επί δεκαετίες

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ο Νετανιάχου αναγνωρίζει για πρώτη φορά τη Γενοκτονία Αρμενίων, Ασσυρίων και Ελλήνων από τους Οθωμανούς Facebook Twitter
φωτ.: Getty
0

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Τρίτη για πρώτη φορά ότι αναγνωρίζει τη γενοκτονία που διέπραξε η Οθωμανική Αυτοκρατορία εναντίον Αρμενίων, Ασσυρίων και Ελλήνων στις αρχές του 20ού αιώνα.

Όταν ρωτήθηκε από τον Πάτρικ Μπετ-Ντέιβιντ στο podcast του γιατί το Ισραήλ δεν αναγνωρίζει τη γενοκτονία των Αρμενίων, ο Νετανιάχου απάντησε: «Νομίζω ότι το έχουμε κάνει. Νομίζω ότι η Κνεσέτ πέρασε ένα σχετικό ψήφισμα», αν και καμία τέτοια νομοθεσία δεν έχει περάσει σε νόμο.

Στην πίεση για ποιον λόγο κανένας Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν έχει αναγνωρίσει τη γενοκτονία, ο Νετανιάχου απάντησε: «Μόλις το έκανα. Ορίστε».

Ο Μπετ-Ντέιβιντ κατάγεται από οικογένεια Ασσυρίων Χριστιανών από το Ιράν.

Οι Αρμένιοι ζητούν εδώ και δεκαετίες διεθνή αναγνώριση των σφαγών από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, οι οποίες εκτιμάται ότι προκάλεσαν τον θάνατο περίπου 1,5 εκατομμυρίου ανθρώπων, ως γενοκτονία. Η Τουρκία — διάδοχος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας — απορρίπτει έντονα τον ισχυρισμό ότι οι σφαγές, οι φυλακίσεις και οι αναγκαστικοί εκτοπισμοί των Αρμενίων συνιστούν γενοκτονία.

Στις 20 Απριλίου 1965, η Ουρουγουάη έγινε η πρώτη χώρα που αναγνώρισε τη γενοκτονία των Αρμενίων. Ωστόσο, η πλειοψηφία των χωρών αρνείται να χαρακτηρίσει επίσημα τα γεγονότα της περιόδου 1915-1923 ως γενοκτονία, λόγω ανησυχίας για τις σχέσεις τους με την Τουρκία.

Το 2001, όταν οι σχέσεις με την Τουρκία βρίσκονταν στο απόγειό τους, ο τότε υπουργός Εξωτερικών Σιμόν Πέρες απέρριψε ανοιχτά τις «αρμενικές κατηγορίες», καταδικάζοντάς τες ως προσπάθεια να δημιουργηθεί παράλληλο με το Ολοκαύτωμα.
«Δεν συνέβη τίποτα παρόμοιο με το Ολοκαύτωμα. Αυτό που πέρασαν οι Αρμένιοι είναι μια τραγωδία, αλλά όχι γενοκτονία», είπε.

Ωστόσο, υπήρξαν προσπάθειες από εξέχοντες πολιτικούς να αλλάξουν την πολιτική του Ισραήλ. Το 2000, ο τότε υπουργός Παιδείας Γιόσι Σαρίδ, από το αριστερό κόμμα Μέρετς, ανακοίνωσε σχέδια να ενταχθεί η γενοκτονία των Αρμενίων στα σχολικά προγράμματα. «Η γενοκτονία είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και δεν υπάρχει τίποτα πιο φρικτό και απεχθές. Ένας από τους στόχους της εκπαίδευσής μας είναι να καλλιεργούμε ευαισθησία απέναντι στη βλάβη των αθώων με βάση την εθνικότητα και μόνο», είπε στην 85η επέτειο της σφαγής. «Εμείς οι Εβραίοι, ως κύρια θύματα του μίσους, έχουμε διπλό χρέος να δείχνουμε ευαισθησία και να ταυτιζόμαστε με άλλα θύματα».

Περισσότερο από μια δεκαετία αργότερα, τον Ιούνιο του 2011, ο βουλευτής Άριε Ελντάντ, από το ακροδεξιό κόμμα Εθνική Ένωση, εισήγαγε νομοσχέδιο για να ανακηρυχθεί η 24η Απριλίου ως Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Αρμενίων. Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, η Κνεσέτ είχε πραγματοποιήσει την πρώτη της συζήτηση για την αναγνώριση της γενοκτονίας. Αν και η πλειοψηφία φαινόταν να στηρίζει την αναγνώριση, το ζήτημα δεν τέθηκε ποτέ σε ψηφοφορία.

Ακόμη και ο πρώην πρόεδρος του Ισραήλ, Ρεουβέν Ρίβλιν, ήταν ένθερμος υποστηρικτής της αναγνώρισης. «Είναι αδιανόητο η Κνεσέτ να αγνοεί αυτήν την τραγωδία», είχε δηλώσει όταν ήταν πρόεδρος της Κνεσέτ με το Λικούντ, πριν εκλεγεί πρόεδρος. «Απαιτούμε να μη διαψεύδεται το Ολοκαύτωμα και δεν μπορούμε να αγνοούμε την τραγωδία ενός άλλου έθνους».

Ωστόσο, ως πρόεδρος, η στάση του άλλαξε. Στην ομιλία του στον ΟΗΕ το 2015 αναφέρθηκε εκτενώς στη σφαγή των Αρμενίων έναν αιώνα πριν, αλλά απέφυγε να χρησιμοποιήσει τον όρο «γενοκτονία». Μίλησε για το «retzah bnei ha’am ha’armeni», δηλαδή «τη δολοφονία μελών του αρμενικού έθνους», όρος που υπονοεί τη γενοκτονία αλλά δεν την κατονομάζει.

Αποφάσισε επίσης να μη συνεχίσει να υπογράφει την ετήσια αίτηση που καλούσε το Ισραήλ να αναγνωρίσει επίσημα τη γενοκτονία.

Το 2018, μια ψηφοφορία στην Κνεσέτ για την αναγνώριση της γενοκτονίας ακυρώθηκε λόγω έλλειψης στήριξης από τον κυβερνητικό συνασπισμό.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Reuters: Παραιτήθηκε η φωτορεπόρτερ κατηγορώντας το πρακτορείο για αναπαραγωγή ισραηλινής προπαγάνδας

Διεθνή / Γάζα: Παραιτήθηκε φωτορεπόρτερ του Reuters - Το κατηγορεί για αναπαραγωγή ισραηλινής προπαγάνδας

«Δεν μπορώ πια να διατηρήσω καμία σχέση με το Reuters, καθώς με τη στάση του ουσιαστικά δικαιολογεί και καλύπτει τη συστηματική δολοφονία 245 δημοσιογράφων στη Γάζα», έγραψε την Τρίτη
LIFO NEWSROOM
Στοιχεία σοκ του Ισραηλινού στρατού: Σκοτώνουν κατά 83% αμάχους στη Γάζα

Διεθνή / Στοιχεία σοκ του Ισραηλινού στρατού: Σκοτώνουν κατά 83% αμάχους στη Γάζα

Απόρρητα στοιχεία ισραηλινής στρατιωτικής πληροφορίας δείχνουν ότι οι περισσότεροι Παλαιστίνιοι που σκοτώθηκαν στη Γάζα είναι άμαχοι, ενώ ο αριθμός των μαχητών φαίνεται να έχει υπερβολικά υψηλή αναφορά
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Αόρατος θάνατος στην Ουκρανία: Το 25% είναι παγιδευμένο με νάρκες - Παιδιά σκοτώνονται κάθε μέρα

Διεθνή / Αόρατος θάνατος στην Ουκρανία: Το 25% είναι παγιδευμένο με νάρκες - Παιδιά σκοτώνονται κάθε μέρα

Στη Σούμι και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας, νάρκες και εκρηκτικά απειλούν καθημερινά πολίτες - Σχεδόν το 25% της χώρας είναι μολυσμένο με εκρηκτικά, σύμφωνα με ειδικούς του ΟΗΕ
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ θέλει να μετονομαστεί το Πεντάγωνο σε «Υπουργείο Πολέμου» - Γιατί έπαψε να λέγεται έτσι το 1949

Διεθνή / Ο Τραμπ θέλει να μετονομαστεί το Πεντάγωνο σε «Υπουργείο Πολέμου» - Γιατί έπαψε να λέγεται έτσι το 1949

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επαναφέρει την ιδέα να μετονομαστεί το Υπουργείο Άμυνας σε «Υπουργείο Πολέμου», επικαλούμενος την ιστορία νικών των ΗΠΑ, αλλά η αλλαγή απαιτεί νομοθετική έγκριση
LIFO NEWSROOM
Reuters: Παραιτήθηκε η φωτορεπόρτερ κατηγορώντας το πρακτορείο για αναπαραγωγή ισραηλινής προπαγάνδας

Διεθνή / Γάζα: Παραιτήθηκε φωτορεπόρτερ του Reuters - Το κατηγορεί για αναπαραγωγή ισραηλινής προπαγάνδας

«Δεν μπορώ πια να διατηρήσω καμία σχέση με το Reuters, καθώς με τη στάση του ουσιαστικά δικαιολογεί και καλύπτει τη συστηματική δολοφονία 245 δημοσιογράφων στη Γάζα», έγραψε την Τρίτη
LIFO NEWSROOM
Οι ΗΠΑ θα υποστηρίξουν την Ουκρανία σε αεράμυνα και πληροφορίες, αλλά μετά τον πόλεμο

Διεθνή / Οι ΗΠΑ θα υποστηρίξουν την Ουκρανία σε αεράμυνα και πληροφορίες, αλλά μετά τον πόλεμο

Οι ΗΠΑ προσφέρουν υποστήριξη σε ευρωπαϊκή αποστολή για την Ουκρανία μετά τον πόλεμο, με πληροφορίες, αεράμυνα και επιτήρηση, ενισχύοντας την προστασία της χώρας έναντι μελλοντικής ρωσικής επίθεσης
LIFO NEWSROOM
Επείγουσα έκκληση για δράση σε Γάζα και Δυτική Όχθη κάνουν εκατοντάδες πρώην διπλωμάτες της ΕΕ

Διεθνή / Επείγουσα έκκληση για δράση σε Γάζα και Δυτική Όχθη κάνουν εκατοντάδες πρώην διπλωμάτες της ΕΕ

Επιστολή 209 πρώην πρέσβεων και ανώτερων διπλωματών της ΕΕ καλεί σε άμεση δράση για τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη - Ζητούν κυρώσεις, περιορισμούς σε εμπόριο και έρευνα, αν η ΕΕ δεν αναλάβει συλλογική πρωτοβουλία
LIFO NEWSROOM
 
 