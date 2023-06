Τουρκία: Έκρηξη σε εργοστάσιο πυραύλων στην Άγκυρα- Τουλάχιστον 5 νεκροί

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε έκρηξη σε εργοστάσιο πυραύλων στην Άγκυρα, μετέδωσε η εφημερίδα Arab News, επικαλούμενη το Al Arabiya.

Σύμφωνα με τη Hurriyet, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως πέντε εργάτες έχουν σκοτωθεί και πως έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Η έκρηξη σημειώθηκε στο τμήμα παρασκευής δυναμίτη και οι πρώτες εκτιμήσεις είναι πως έγινε κάποια χημική αντίδραση.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής που έθεσαν υπό έλεγχο τις φλόγες πριν επεκταθούν.

Σημειώνεται πως το εργοστάσιο λειτουργεί για την κάλυψη των αναγκών του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του υπουργείου Εσωτερικών σε ρουκέτες και εκρηκτικά.

In #Ankara, an explosion occurred at the missile factory of the Mechanical and Chemical Industry Corporation.



A fire started after the explosion. There are dead. pic.twitter.com/9hgJcRyquM