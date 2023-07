Τουλάχιστον 13 νεκροί από κατάρρευση πενταώροφου κτιρίου στο Κάιρο

Τουλάχιστον 13 είναι οι νεκροί ύστερα από κατάρρευση κτιρίου στο Κάιρο.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που σκοτώθηκαν ήταν τα επτά μέλη μίας οικογένειας, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών. Την ίδια ώρα, διασώστες αναζητούν μέσα στα ερείπια του κτιρίου όσον το δυνατόν περισσότερους επιζώντες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Αλ Αχράμ, πρόκειται για ένα πενταώροφο κτίριο τη συνοικία Χανταγιέκ ελ Κόμπα, στα βόρεια του κέντρου της αιγυπτιακής πρωτεύουσας. Το συγκεκριμένο κτίριο βρισκόταν σε ένα πυκνοδομημένο σημείο με κατοικίες.

#Cairo #Egypt🇪🇬- At least eight people killed and others injured from collapse of five-storey residential building in #HadayekAlQobba district, while rescue operation ongoing; Civil Protection officials have said pic.twitter.com/Zts9s3A0bQ