Αίγυπτος: Τουλάχιστον 10 νεκροί από την κατάρρευση κτιρίου - «Κόπηκε στα δυο»

Μέσα από τα ερείπια του κτιρίου που κατέρρευσε τη Δευτέρα στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, έχουν ανασυρθεί δέκα νεκροί, ενώ αγνοούνται τουλάχιστον πέντε ακόμα άνθρωποι.

Νωρίτερα σήμερα οι διασώστες εντόπισαν νεκρό έναν 24χρονο, ενώ δύο πτώματα είχαν ανασυρθεί αργά το βράδυ της Τρίτης σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που μεταδίδει το δίκτυο Nile TV. Παράλληλα, τέσσερις τραυματίες έλαβαν εξιτήριο τις τελευταίες ώρες από το νοσοκομείο στο οποίο είχαν διακομιστεί τη Δευτέρα.

Ο κυβερνήτης της Αλεξάνδρειας Μοχάμεντ Τάχερ περιέγραψε πως το κτίριο «κόπηκε στα δύο» και ακολούθησε η κατάρρευσή του. Ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εξ αμελείας και πολεοδομικές παραβάσεις σε βάρος του εργολάβου και του ιδιοκτήτη.

#Alexandria #Egypt🇪🇬- At least one person killed, six others injured while search for missing people within rubble ongoing by Civil protection forces when 13-story apartment building collapses in #ElMontazah, governorate officials report (📹أبو محمود) pic.twitter.com/nC1ZAkoLuH