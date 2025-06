Τομ Φέλτον: Αντιδράσεις μετά την απάντηση του για τις τρανφοβικές απόψεις της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ

Ο Τομ Φέλτον, δεν «συμφωνεί» με τις τρανφοβικές απόψεις της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, αλλά η απάντηση αυτή δεν φαίνεται πως κάλυψε τους χρήστες των social media.

Ο Τομ Φέλτον, ο οποίος αγαπήθηκε ως «κακός» από το κοινό για τον ρόλο του Ντράκο Μαλφόι, του εμβληματικού αντιπάλου του Χάρι Πότερ, παρευρέθηκε στα βραβεία Tony 2025 την Κυριακή και απάντησε σε ερωτήσεις στο κόκκινο χαλί.

Συγκεκριμένα, ο ηθοποιός ρωτήθηκε για το νέο επαγγελματικό του βήμα, όπου θα συμμετάσχει στη θεατρική παραγωγή «Harry Potter and the Cursed Child» στο Μπρόντγουεϊ, ενσαρκώνοντας και πάλι τον ρόλο του Ντράκο Μαλφόι.

Μία από τις ερωτήσεις, ήταν εάν οι απόψεις της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ έχουν επηρεάσει τον ίδιο ή τη δουλειά του, με τον ίδιο να απαντά αρχικά πως «Όχι, δεν μπορώ να πω ότι με επηρεάζουν. Δεν είμαι πραγματικά "συντονισμένος" με αυτό».

«Το μόνο που μου υπενθυμίζω πάντα, είναι ότι ήμουν αρκετά τυχερός να ταξιδέψω σε όλο τον κόσμο λόγω του Χάρι Πότερ. Εδώ είμαι στη Νέα Υόρκη, και δεν έχω δει τίποτα να ενώνει τον κόσμο περισσότερο από τον Χάρι Πότερ. Εκείνη είναι υπεύθυνη για αυτό, και της είμαι απίστευτα ευγνώμων», συμπλήρωσε.

Ωστόσο, η απάντηση του ηθοποιού προκάλεσε αντιδράσεις αλλά και απογοήτευση στους χρήστες των social media, με πολλούς να επισημαίνουν ότι άλλοι συνάδελφοί του από τον Χάρι Πότερ δεν είχαν κανένα πρόβλημα να εκφράσουν δημόσια την υποστήριξή τους προς τα τρανς άτομα, αλλά και να αποστασιοποιηθούν από τις θέσεις της συγγραφέως.

«Αυτό σημαίνει προνόμιο. Και δεν πρέπει να αγνοούμε πόσο κακό μπορεί να κάνει το να κοιτάμε αλλού, μόνο και μόνο επειδή κάτι δεν μας επηρεάζει προσωπικά. Μην είστε σαν τον Τομ Φέλτον», «Αυτή η απάντηση είναι τόσο φρικτή που με έκανε να γελάσω», ήταν κάποια από τα σχόλια που δέχτηκε ο ηθοποιός, μετά τις απαντήσεις του.

this is such an atrocious answer that it actually got a laugh out of me https://t.co/ivWCrXdqQ4 — kathleen (@holdenfordfocus) June 8, 2025

pointing at something, yelling "WHAT'S THAT?!" and then running away would've been a less embarrassing response https://t.co/sKP304gjph — Bernardo (@queefneyspearz) June 8, 2025

this is what privilege looks like, and we shouldn't ignore how much harm looking the other way because things don't affect us directly does. don't be Tom Felton https://t.co/cKouy0of8A — Lizzie 🌈🌈🌈 (@lizziethat) June 8, 2025