Τηλεφώνημα Τραμπ - Πούτιν: Πρόταση για εκεχειρία στην Ουκρανία στις 9 Μαΐου

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με βασικά θέματα τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις εξελίξεις γύρω από το Ιράν, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

Την επικοινωνία γνωστοποίησε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ, ο οποίος ανέφερε ότι η συνομιλία διήρκεσε περίπου μιάμιση ώρα. Πρόκειται για την πρώτη γνωστή τηλεφωνική επαφή των δύο ηγετών από τον Μάρτιο.

Σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, ο Πούτιν δήλωσε έτοιμος να προχωρήσει σε εκεχειρία στην Ουκρανία με αφορμή τους εορτασμούς της Ημέρας της Νίκης στις 9 Μαΐου, ημερομηνία με ιδιαίτερο συμβολισμό στη Ρωσία, καθώς τιμάται η νίκη επί της ναζιστικής Γερμανίας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε επίσης στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για ενδεχόμενη πρόοδο. Παράλληλα, το Κρεμλίνο ανέφερε ότι ο Πούτιν έθεσε στον Τραμπ και το ζήτημα του Ιράν, προειδοποιώντας για «ολέθριες συνέπειες» σε περίπτωση που ξεκινήσουν και πάλι οι εχθροπραξίες.

Ο Ουσάκοφ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι ο Ρώσος πρόεδρος χαρακτήρισε μια χερσαία στρατιωτική επιχείρηση σε ιρανικό έδαφος «εντελώς απαράδεκτη και επικίνδυνη».

Η Μόσχα έχει ενισχύσει το τελευταίο διάστημα τη διπλωματική της παρουσία στη Μέση Ανατολή, επιδιώκοντας ρόλο στις περιφερειακές εξελίξεις, ενώ παράλληλα διατηρεί στενές σχέσεις με την Τεχεράνη.

Με πληροφορίες από Associated Press

