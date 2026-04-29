ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Τηλεφώνημα Τραμπ - Πούτιν: Πρόταση για εκεχειρία στην Ουκρανία στις 9 Μαΐου

Σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, ο Πούτιν δήλωσε έτοιμος να προχωρήσει σε εκεχειρία στην Ουκρανία με αφορμή τους εορτασμούς της Ημέρας της Νίκης στις 9 Μαΐου

ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΠΟΥΤΙΝ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΟΥΚΡΑΝΙΑ Facebook Twitter
Ο Βλάντιμιρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο Κορυφή Ηνωμένων Πολιτειών-Ρωσίας του 2025 / Φωτ.: Getty Images
0

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με βασικά θέματα τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις εξελίξεις γύρω από το Ιράν, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

Την επικοινωνία γνωστοποίησε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ, ο οποίος ανέφερε ότι η συνομιλία διήρκεσε περίπου μιάμιση ώρα. Πρόκειται για την πρώτη γνωστή τηλεφωνική επαφή των δύο ηγετών από τον Μάρτιο.

Σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, ο Πούτιν δήλωσε έτοιμος να προχωρήσει σε εκεχειρία στην Ουκρανία με αφορμή τους εορτασμούς της Ημέρας της Νίκης στις 9 Μαΐου, ημερομηνία με ιδιαίτερο συμβολισμό στη Ρωσία, καθώς τιμάται η νίκη επί της ναζιστικής Γερμανίας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε επίσης στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για ενδεχόμενη πρόοδο. Παράλληλα, το Κρεμλίνο ανέφερε ότι ο Πούτιν έθεσε στον Τραμπ και το ζήτημα του Ιράν, προειδοποιώντας για «ολέθριες συνέπειες» σε περίπτωση που ξεκινήσουν και πάλι οι εχθροπραξίες.

Ο Ουσάκοφ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι ο Ρώσος πρόεδρος χαρακτήρισε μια χερσαία στρατιωτική επιχείρηση σε ιρανικό έδαφος «εντελώς απαράδεκτη και επικίνδυνη».

Η Μόσχα έχει ενισχύσει το τελευταίο διάστημα τη διπλωματική της παρουσία στη Μέση Ανατολή, επιδιώκοντας ρόλο στις περιφερειακές εξελίξεις, ενώ παράλληλα διατηρεί στενές σχέσεις με την Τεχεράνη.

Με πληροφορίες από Associated Press


 

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΙΡΑΝ ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ

Διεθνή / Ο Τραμπ εξακολουθεί να απορρίπτει την πρόταση του Ιράν και συζητά την παράταση του ναυτικού αποκλεισμού

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου αποκάλυψε ότι ο Τραμπ εξετάζει μέτρα για τη σταθεροποίηση των παγκόσμιων αγορών πετρελαίου, καθώς και τρόπους περιορισμού των επιπτώσεων του ναυτικού αποκλεισμού στους Αμερικανούς καταναλωτές
THE LIFO TEAM
ΝΤΕΙΒΙΝΤ ΚΟΠΕΡΦΙΛΝΤ ΤΖΕΦΡΙ ΕΠΣΤΑΙΝ ΝΤΕΙΒΙΝΤ ΜΠΛΕΙΝ

Διεθνή / Αρχεία του FBI αποκαλύπτουν στενές σχέσεις του Έπσταϊν με τον Ντέιβιντ Κόπερφιλντ και τον Ντέιβιντ Μπλέιν

Οι διάσημοι ταχυδακτυλουργοί Ντέιβιντ Μπλέιν και Ντέιβιντ Κόπερφιλντ είχαν στενές σχέσεις με τον Τζέφρι Έπσταϊν σύμφωνα με αρχεία από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης
THE LIFO TEAM
Πρώτη φορά ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ μίλησε για τους LGBTQ+ Καθολικούς - και έβαλε όριο στις ευλογίες

Διεθνή / Πρώτη φορά ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ μίλησε για τους LGBTQ+ Καθολικούς και έβαλε όριο στις ευλογίες

Ο πρώτος Αμερικανός Πάπας δήλωσε ότι η Εκκλησία δεν πρέπει να διχάζεται γύρω από τη σεξουαλικότητα, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι δεν σκοπεύει να πάει πέρα από τη γραμμή του Φραγκίσκου για τις άτυπες ευλογίες ομόφυλων ζευγαριών.
THE LIFO TEAM
Ο γκέι Καθολικός σχεδιαστής που ντύνει τον Πάπα

Διεθνή / Ο γκέι Καθολικός σχεδιαστής που ντύνει τον Πάπα

Ο Ιταλός Filippo Sorcinelli δημιουργεί εδώ και πάνω από 20 χρόνια τελετουργικά άμφια για το Βατικανό. Μετά τον Βενέδικτο ΙΣΤ΄ και τον Φραγκίσκο, τα σχέδιά του φορέθηκαν και από τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, που βρέθηκε στη λίστα της Vogue με τους πιο καλοντυμένους ανθρώπους του 2025.
THE LIFO TEAM
NATO ΙΡΑΝ

Διεθνή / Politico: Γιατί ο πόλεμος στο Ιράν δείχνει ότι το ΝΑΤΟ δεν είναι έτοιμο να πολεμήσει τη Ρωσία

Από τις ελλείψεις σε πυρομαχικά μέχρι την ανεπαρκή χρηματοδότηση των ναυτικών δυνάμεων, η συμμαχία φαίνεται να βρίσκεται αρκετά μακριά από το να είναι πραγματικά έτοιμη για πόλεμο
THE LIFO TEAM
 
 