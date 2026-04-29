Ρωσία: Χωρίς στρατιωτικό εξοπλισμό η παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης εξαιτίας φόβων ουκρανικής επίθεσης

Η Ρωσία θα πραγματοποιήσει μια περιορισμένη παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης στη Μόσχα στις 9 Μαΐου, χωρίς στρατιωτικά οχήματα για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, λόγω φόβων για πιθανή επίθεση μεγάλης εμβέλειας από ουκρανικά drones.

Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι δεν θα παρελάσουν τεθωρακισμένα οχήματα ή πυραυλικά συστήματα από την Κόκκινη Πλατεία κατά τη διάρκεια της παρέλασης, η οποία τιμά τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης κατά της ναζιστικής Γερμανίας, επικαλούμενο «την τρέχουσα επιχειρησιακή κατάσταση».

Το Κρεμλίνο δήλωσε την Τετάρτη ότι η αιτία για τις αλλαγές στην ετήσια παρέλαση είναι η «ουκρανική τρομοκρατική δραστηριότητα».

Ρώσοι στρατιωτικοί bloggers και αναλυτές έχουν εκφράσει την άποψη ότι η Μόσχα φοβάται πλήγματα από ουκρανικά drones μεγάλης εμβέλειας, τα οποία θα μπορούσαν να στοχεύσουν στρατιωτικό εξοπλισμό πριν ή κατά τη διάρκεια της παρέλασης.

Ρώσοι στρατιώτες κατά τη διάρκεια πρόβας για την παρέλαση/Φωτογραφία: EPA

Ο ανεξάρτητος αναλυτής Ρουσλάν Λεβίεφ δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο TV Rain: «Ο εξοπλισμός είναι ευάλωτος ακόμη και στο στάδιο της προετοιμασίας, καθώς οι φάλαγγες σταθμεύουν και κάνουν πρόβες έξω από τη Μόσχα, σε ανοιχτούς χώρους εκπαίδευσης που είναι εύκολοι στόχοι για drones. Το να πληγούν στρατιώτες στο κέντρο της πόλης, ανάμεσα σε τουρίστες, δεν θα ήταν τόσο απλό».

Από την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, οι παρελάσεις της Ημέρας της Νίκης έχουν περιοριστεί, με μειωμένες στρατιωτικές επιδείξεις και λιγότερους ξένους προσκεκλημένους.

Η περσινή επέτειος των 80 ετών αποτέλεσε εξαίρεση, με τουλάχιστον 27 ξένους ηγέτες να παρίστανται και πλήρη στρατιωτική επίδειξη με τανκς, πυραυλικά συστήματα και drones στην Κόκκινη Πλατεία.

Στα περισσότερα από 25 χρόνια στην εξουσία του Βλαντιμίρ Πούτιν, η Ημέρα της Νίκης έχει αναδειχθεί σε κεντρικό στοιχείο της ρωσικής εθνικής ταυτότητας. Ωστόσο, από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, το Κρεμλίνο έχει χρησιμοποιήσει την τελετή και την προπαγάνδα γύρω από αυτήν για να δικαιολογήσει τη σύγκρουση.

Με πληροφορίες από Guardian

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Politico: Γιατί ο πόλεμος στο Ιράν δείχνει ότι το ΝΑΤΟ δεν είναι έτοιμο να πολεμήσει τη Ρωσία