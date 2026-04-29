Ρωσία: Χωρίς στρατιωτικό εξοπλισμό η παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης εξαιτίας φόβων ουκρανικής επίθεσης

Η ετήσια εκδήλωση στην Κόκκινη Πλατεία δεν θα περιλαμβάνει θωρακισμένα οχήματα ή πυραυλικά συστήματα για πρώτη φορά εδώ και δύο δεκαετίες

Ρώσοι στρατιώτες κατά τη διάρκεια πρόβας για την παρέλαση/Φωτογραφία: EPA
Η Ρωσία θα πραγματοποιήσει μια περιορισμένη παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης στη Μόσχα στις 9 Μαΐου, χωρίς στρατιωτικά οχήματα για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, λόγω φόβων για πιθανή επίθεση μεγάλης εμβέλειας από ουκρανικά drones.

Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι δεν θα παρελάσουν τεθωρακισμένα οχήματα ή πυραυλικά συστήματα από την Κόκκινη Πλατεία κατά τη διάρκεια της παρέλασης, η οποία τιμά τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης κατά της ναζιστικής Γερμανίας, επικαλούμενο «την τρέχουσα επιχειρησιακή κατάσταση».

Το Κρεμλίνο δήλωσε την Τετάρτη ότι η αιτία για τις αλλαγές στην ετήσια παρέλαση είναι η «ουκρανική τρομοκρατική δραστηριότητα».

Ρώσοι στρατιωτικοί bloggers και αναλυτές έχουν εκφράσει την άποψη ότι η Μόσχα φοβάται πλήγματα από ουκρανικά drones μεγάλης εμβέλειας, τα οποία θα μπορούσαν να στοχεύσουν στρατιωτικό εξοπλισμό πριν ή κατά τη διάρκεια της παρέλασης.

Ο ανεξάρτητος αναλυτής Ρουσλάν Λεβίεφ δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο TV Rain: «Ο εξοπλισμός είναι ευάλωτος ακόμη και στο στάδιο της προετοιμασίας, καθώς οι φάλαγγες σταθμεύουν και κάνουν πρόβες έξω από τη Μόσχα, σε ανοιχτούς χώρους εκπαίδευσης που είναι εύκολοι στόχοι για drones. Το να πληγούν στρατιώτες στο κέντρο της πόλης, ανάμεσα σε τουρίστες, δεν θα ήταν τόσο απλό».

Από την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, οι παρελάσεις της Ημέρας της Νίκης έχουν περιοριστεί, με μειωμένες στρατιωτικές επιδείξεις και λιγότερους ξένους προσκεκλημένους.

Η περσινή επέτειος των 80 ετών αποτέλεσε εξαίρεση, με τουλάχιστον 27 ξένους ηγέτες να παρίστανται και πλήρη στρατιωτική επίδειξη με τανκς, πυραυλικά συστήματα και drones στην Κόκκινη Πλατεία.

Στα περισσότερα από 25 χρόνια στην εξουσία του Βλαντιμίρ Πούτιν, η Ημέρα της Νίκης έχει αναδειχθεί σε κεντρικό στοιχείο της ρωσικής εθνικής ταυτότητας. Ωστόσο, από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, το Κρεμλίνο έχει χρησιμοποιήσει την τελετή και την προπαγάνδα γύρω από αυτήν για να δικαιολογήσει τη σύγκρουση.

Με πληροφορίες από Guardian

NATO ΙΡΑΝ

Διεθνή / Politico: Γιατί ο πόλεμος στο Ιράν δείχνει ότι το ΝΑΤΟ δεν είναι έτοιμο να πολεμήσει τη Ρωσία

Από τις ελλείψεις σε πυρομαχικά μέχρι την ανεπαρκή χρηματοδότηση των ναυτικών δυνάμεων, η συμμαχία φαίνεται να βρίσκεται αρκετά μακριά από το να είναι πραγματικά έτοιμη για πόλεμο
ΝΤΕΙΒΙΝΤ ΚΟΠΕΡΦΙΛΝΤ ΤΖΕΦΡΙ ΕΠΣΤΑΙΝ ΝΤΕΙΒΙΝΤ ΜΠΛΕΙΝ

Διεθνή / Αρχεία του FBI αποκαλύπτουν στενές σχέσεις του Έπσταϊν με τον Ντέιβιντ Κόπερφιλντ και τον Ντέιβιντ Μπλέιν

Οι διάσημοι ταχυδακτυλουργοί Ντέιβιντ Μπλέιν και Ντέιβιντ Κόπερφιλντ είχαν στενές σχέσεις με τον Τζέφρι Έπσταϊν σύμφωνα με αρχεία από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης
Πρώτη φορά ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ μίλησε για τους LGBTQ+ Καθολικούς - και έβαλε όριο στις ευλογίες

Διεθνή / Πρώτη φορά ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ μίλησε για τους LGBTQ+ Καθολικούς και έβαλε όριο στις ευλογίες

Ο πρώτος Αμερικανός Πάπας δήλωσε ότι η Εκκλησία δεν πρέπει να διχάζεται γύρω από τη σεξουαλικότητα, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι δεν σκοπεύει να πάει πέρα από τη γραμμή του Φραγκίσκου για τις άτυπες ευλογίες ομόφυλων ζευγαριών.
Ο γκέι Καθολικός σχεδιαστής που ντύνει τον Πάπα

Διεθνή / Ο γκέι Καθολικός σχεδιαστής που ντύνει τον Πάπα

Ο Ιταλός Filippo Sorcinelli δημιουργεί εδώ και πάνω από 20 χρόνια τελετουργικά άμφια για το Βατικανό. Μετά τον Βενέδικτο ΙΣΤ΄ και τον Φραγκίσκο, τα σχέδιά του φορέθηκαν και από τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, που βρέθηκε στη λίστα της Vogue με τους πιο καλοντυμένους ανθρώπους του 2025.
