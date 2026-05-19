ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Γερμανία: Εξιχνιάστηκε η δολοφονία της «Ντιάνα Σ.» 25 χρόνια αφότου βρέθηκε νεκρή σε ποταμό

Το «κορίτσι στον Μάιν» που έφερε πολλές ενδείξεις κακοποίησης ταυτοποιήθηκε και ο πατέρας της συνελήφθη - Η ανακοίνωση της Ιντερπόλ

The LiFO team
The LiFO team
ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΕΦΗΒΗ ΕΞΙΧΝΙΑΣΗ Facebook Twitter
Εξιχνιάστηκε η δολοφονία έφηβης στη Γερμανία μετά από 25 χρόνια / Φωτ.:Frankfurt am Main Süd, Germany / Unsplash
0

Περίπου 25 χρόνια αφότου βρέθηκε να επιπλέει νεκρή σε ποταμό της Γερμανίας, μία έφηβη γνωστή και ως το «κορίτσι στον Μάιν» ταυτοποιήθηκε και ο πατέρας της συνελήφθη, όπως ανακοίνωσε η Ιντερπόλ.

Η ταυτοποίηση της 16χρονης «Ντιάνα Σ.», κατέστη δυνατή χάρη στην εκστρατεία Identify Me την οποία συντονίζει η Ιντερπόλ με στόχο να αναγνωριστούν οι γυναίκες που δολοφονήθηκαν ή πέθαναν κάτω από «ύποπτες» συνθήκες στην Ευρώπη.

Γερμανία: Η υπόθεση της «Ντιάνα Σ.» που εντοπίστηκε νεκρή σε ποταμό

Την 31η Ιουλίου του 2001, η «Ντιάνα Σ.» εντοπίστηκε νεκρή από περαστικούς στον ποταμό Μάιν, στη Φρανκφούρτη. Ήταν τυλιγμένη με υφάσματα και ο δράστης φέρεται να προσπάθησε να βυθίσει το σώμα της ανήλικης δένοντάς το στη βάση μιας ομπρέλας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 16χρονη έφερε πολλά τραύματα, που υποδήλωναν ότι είχε υποστεί κακοποίηση για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ υπήρχαν και ενδείξεις σεξουαλικής κακοποίησης.

Παρέμεινε ανώνυμη για πολλά χρόνια, αλλά, μετά από έκκληση της Ιντερπόλ προς τους πολίτες, ήλθαν στο φως σημαντικές πληροφορίες που διευκόλυναν σε μεγάλο βαθμό τις έρευνες.

Με βάση τα νέα στοιχεία, συνελήφθη ο πατέρας της, ένας Γερμανός πολίτης που σήμερα είναι 67 ετών. Προ ολίγων ημερών κρίθηκε προφυλακιστέος και σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές της Φρανκφούρτης αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

 
Διεθνή

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΝΟΠΛΗ ΕΠΙΘΕΣΗ

Διεθνή / Ένοπλη επίθεση στην Τουρκία: Στους έξι οι νεκροί - Αγνοείται ο δράστης

Το κρατικό πρακτορείο Anadolu και η εφημερίδα Sabah ανέφεραν ότι οι Αρχές αναζητούν έναν 37χρονο άνδρα, ο οποίος φέρεται αρχικά να δολοφόνησε την πρώην σύζυγό του και στη συνέχεια να εξαπέλυσε την αιματηρή επίθεση
THE LIFO TEAM
ΕΤΙΕΝ ΝΤΑΒΙΝΙΟΝ ΠΑΤΡΙΣ ΛΟΥΜΟΥΜΠΑ ΚΟΝΓΚΟ ΒΕΛΓΙΟ

Διεθνή / Πέθανε ο πρώην Βέλγος διπλωμάτης, Ετιέν Νταβινιόν - Κατηγορούνταν για τη δολοφονία του Πατρίς Λουμούμπα

Ο Ετιέν Νταβινιόν ήταν ο τελευταίος εν ζωή κατηγορούμενος για τη δολοφονία του πρώτου πρωθυπουργού της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και αναμενόταν να δικαστεί για την υπόθεση
THE LIFO TEAM
ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ ΙΡΑΝ

Διεθνή / Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν ιδρύει αρχή διέλευσης για να εισπράττει τέλη από τα πλοία

Η Τεχεράνη προχώρησε στη δημιουργία επίσημου φορέα για τη διαχείριση και την επιβολή χρεώσεων στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, σε μια ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη κίνηση, την ώρα που δεξαμενόπλοια συσσωρεύονται στη θαλάσσια οδό και οι ειρηνευτικές συνομιλίες παραμένουν σε αδιέξοδο
THE LIFO TEAM
ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ ΗΠΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ

Διεθνή / ΗΠΑ: Χιλιάδες στην Ουάσινγκτον σε εκδήλωση προσευχής για τη «χριστιανική Αμερική»

Στην εκδήλωση συμμετείχαν στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ και γνωστοί ευαγγελικοί υποστηρικτές του προέδρου, ενώ οργανώσεις προειδοποιούν ότι θολώνουν τα όρια ανάμεσα στο κράτος και τη θρησκεία
THE LIFO TEAM
 
 